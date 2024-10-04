Пассажиропоток аэропорта "Иваново" вырос на 25 процентов
© iStock.com / izusekТуристы в аэропорту
© iStock.com / izusek
Туристы в аэропорту
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области увеличился на 25%, за этот период было перевезено 98,5 тысячи авиапассажиров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Ивановский аэропорт за последние годы демонстрирует активный рост авиаперевозок. Средняя загрузка рейсов составляет более 90%. Развитие географии полетов и удобное расположение сделали аэропорт узловым для соседних регионов: Костромской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской областей", – приводит пресс-служба слова члена правительства Ивановской области, директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Вавринчука.
В свою очередь, гендиректор аэропорта Николай Субботин заявил, что самыми популярными направлениями остаются Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток на рейсах в Санкт-Петербург за 9 месяцев составил более 35 тысяч человек, в Сочи – почти 28 тысяч человек. По новому направлению Иваново – Махачкала, стартовавшему в июне этого года, перевезено 6,8 тысячи пассажиров.
Кроме того, пользуются популярностью и рейсы в Калининград, за 9 месяцев этого года перевезено 14,8 тысячи человек. А 14 тысяч пассажиров воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно. Полеты по направлению в Минеральные Воды со 2 августа 2023 года организованы по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
"Прогнозируется, что за 2024 год будет перевезено более 120 тысяч авиапассажиров", - сообщил Субботин.
В пресс-службе напомнили, что за последние пять лет Ивановская область смогла избавиться от репутации транспортного "тупика", добившись лидирующих позиций в стране по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Иваново с Москвой и Нижним Новгородом связали скоростные "Ласточки". Совместно с РЖД создана новая удобная маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения на поездах "Орлан", которая соединяет города внутри региона и с соседними областями. В 2023 году через аэропорт "Иваново" перевезли более 107 тысяч пассажиров – это рекордное количество за 25 лет.