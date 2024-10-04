https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html

Пашаев пытался вернуть статус адвоката

Пашаев пытался вернуть статус адвоката - РИА Новости, 04.10.2024

Пашаев пытался вернуть статус адвоката

Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:48

2024-10-04T13:48

2024-10-04T13:51

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). "ФПА получила ходатайство Пашаева о разрешении пройти экзамен на получение статуса", - сказали в пресс-службе. При этом, по словам собеседника агентства, шанса вернуть себе статус у Пашаева не было. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что вместе с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена словами трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20240928/pashaev-1975227256.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, московский гарнизонный военный суд