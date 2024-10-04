https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html
Пашаев пытался вернуть статус адвоката
Пашаев пытался вернуть статус адвоката - РИА Новости, 04.10.2024
Пашаев пытался вернуть статус адвоката
Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:48
2024-10-04T13:48
2024-10-04T13:51
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). "ФПА получила ходатайство Пашаева о разрешении пройти экзамен на получение статуса", - сказали в пресс-службе. При этом, по словам собеседника агентства, шанса вернуть себе статус у Пашаева не было. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что вместе с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена словами трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20240928/pashaev-1975227256.html
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Федеральная палата адвокатов РФ, Московский гарнизонный военный суд
Пашаев пытался вернуть статус адвоката
ФПА: перед задержанием Пашаев пытался вернуть статус адвоката
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).
"ФПА получила ходатайство Пашаева о разрешении пройти экзамен на получение статуса", - сказали в пресс-службе.
При этом, по словам собеседника агентства, шанса вернуть себе статус у Пашаева не было.
Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что вместе с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена словами трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.