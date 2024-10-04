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Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ
Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:09
2024-10-04T15:09
2024-10-04T15:31
финляндия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники."По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной", — указано в материале.Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html
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финляндия, нато, брюссель, йенс столтенберг
Финляндия, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ
Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО