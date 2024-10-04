https://ria.ru/20241004/nato-1976386738.html

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ

Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:09

2024-10-04T15:09

2024-10-04T15:31

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нато

брюссель

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники."По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной", — указано в материале.Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975133219.html

https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html

https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html

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финляндия, нато, брюссель, йенс столтенберг