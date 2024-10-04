Рейтинг@Mail.ru
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 04.10.2024 (обновлено: 15:31 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nato-1976386738.html
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ
Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:09
2024-10-04T15:31
финляндия
нато
брюссель
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975034735_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_7a63ca42c9d50efa77895df04faa63eb.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.&quot;По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной&quot;, — указано в материале.Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975133219.html
https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html
https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html
финляндия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975034735_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb66af1ed3e49b9b1c81c623c6142768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, нато, брюссель, йенс столтенберг
Финляндия, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг
Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО, сообщили СМИ

Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerАмериканский и финский военнослужащие во время учений
Американский и финский военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
«

"По информации Ilta-Sanomat, в октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной", — указано в материале.

Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом
27 сентября, 17:39
Газета уточнила, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе заявил, что блок на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.
Финский пограничник стоит на границе между Россией и Финляндией на пограничном пункте Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Хельсинки развязал кризис на границе с Россией по указке США, сообщила ФСБ
28 мая, 12:49
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военнослужащие швейцарской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Сенат Швейцарии отказался запретить своей армии участвовать в учениях НАТО
18 сентября, 15:01
 
ФинляндияНАТОБрюссельЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала