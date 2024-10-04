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"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией - РИА Новости, 04.10.2024
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08:00 04.10.2024 (обновлено: 08:01 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией - РИА Новости, 04.10.2024
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
Новый генсек Североатлантического альянса заявил, что во всем продолжит предшественника. Однако первое же общение с журналистами показало, что это не совсем... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:00
2024-10-04T08:01
украина
россия
сша
марк рютте
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Новый генсек Североатлантического альянса заявил, что во всем продолжит предшественника. Однако первое же общение с журналистами показало, что это не совсем так. Что изменится в НАТО с приходом Марка Рютте — в материале РИА Новости.Двое из ларцаЙенс Столтенберг пробыл в должности десять лет и уступил место бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Своим главным достижением экс-генсек считает усиление военного блока на фоне внешних угроз. К примеру, за время его работы силы НАТО в состоянии высокой боеготовности достигли 500 тысяч человек. Кроме того, альянс расширился до 32 членов, которые постепенно увеличивают расходы на оборону как минимум до двух процентов ВВП.Главными провалами Столтенберг называет вывод войск из Афганистана и начало боевых действий на Украине. Примечательно, что даже накануне отставки он не снижал активности на киевском направлении. В частности, публично поддержал запрос Владимира Зеленского разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами западных партнеров по целям в глубине России. При этом предлагал игнорировать риски ядерной эскалации конфликта."Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) уже много раз объявлял красные линии и не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", — сказал Столтенберг.По его словам, с НАТО он прощается со смешанными чувствами, но уверен, что Марк Рютте станет "великолепным генсеком". В ответ преемник назвал Столтенберга "образцовым генсеком" и заверил, что будет следовать курсу, проложенному предшественником, чтобы подготовить НАТО к будущим вызовам.В связи с этим Рютте выделил три приоритета. Прежде всего — приумножение мощи альянса, что потребует дополнительных инвестиций от его членов. Во-вторых, увеличение поддержки Киева. "В Европе не может быть надежной безопасности без сильной и независимой Украины", — подчеркнул новый генсек.В-третьих, Рютте собирается укреплять отношения военного блока с партнерами, включая Евросоюз. "Оборонные усилия ЕС — это признание со стороны НАТО и ЕС, что мы высоко ценим укрепление способностей и возможностей европейской обороны. Это очень полезно для Европейского союза, полезно для НАТО. И, разумеется, никто не хочет, чтобы дублировалось то, что уже делает НАТО", — предупредил он.Дьявол в деталяхМежду тем за время правления в Нидерландах Рютте заработал репутацию умелого дипломата. В ходе первого общения с журналистами в новом статусе он доказал, что заслужил такую славу не случайно. Если Столтенберг всегда принимал сторону Украины, то его преемник всеми силами уходил от ответа на сложные вопросы."Вы поддерживаете просьбу Киева об ударах по России?"— спросил у нового генсека журналист BBC. "Я могу понять просьбу Украины. Поэтому согласен с Йенсом Столтенбергом в этом вопросе и в том, что он говорил ранее. Но, в конце концов, каждый союзник должен сам решать, что собирается делать", — ответил Рютте."Выигрывает ли Украина войну?" — задал вопрос представитель Reuters. "Я абсолютно впечатлен тем, что делает Украина. Они проявили мужество и творческий подход. &lt;…&gt; Ситуация на поле боя непростая. С одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России. Но мы также стали свидетелями некоторых ограниченных успехов России на поле боя. &lt;…&gt; Поэтому крайне важно, чтобы союзники предоставили дополнительную помощь", — сказал новый генсек.Его изворотливость может пригодиться альянсу, который, несмотря на заявления о растущей мощи, переживает не лучшие времена. К примеру, глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в день назначения Рютте заявил, что инициативы НАТО, связанные с ядерным сдерживанием, не должны двигаться в сторону эскалации и обозначения "новых красных линий" в контексте военного конфликта между Украиной и Россией.В то же время помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что украинский конфликт поставил под сомнение авторитет Вашингтона. "Сейчас не только Европе нужны Соединенные Штаты, но и Соединенным Штатам нужна Европа", — подчеркнула она. В связи с этим Уолландер предупредила, что разговоры о противоречиях между ЕС и США недопустимы, так как они посылают "неверный сигнал" Путину.Новый поворотНачальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков поясняет: генсек — безусловно, высшая должность в НАТО, но она не дает рычагов влияния на стратегию развития блока. По словам эксперта, Рютте должен будет разрешать внутренние противоречия членов альянса и вообще выполнять дипломатические функции."Несмотря на то что у него сложились хорошие отношения с лидерами большинства европейских государств и кандидатами в президенты США, перед ним все равно стоит трудная задача. Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может", — рассуждает Ермаков.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объясняет отличия в риторике Столтенберга и Рютте тем, что "план победы" Зеленского не нашел поддержки в США и Евросоюзе. Соответственно, НАТО теряет интерес к Киеву, что и выразилось в относительно аккуратных заявлениях нового генсека. Столтенберг же делал последние заявления в шаге от пенсии, поэтому мог позволить себе говорить то, что хочется."При этом в целом никаких радикальных изменений во внутренней или внешней политике НАТО, скорее всего, не произойдет. Рютте должен будет сглаживать все конфликты между членами альянса. Например, Венгрия может сколько угодно заявлять о своем особом мнении, но США важно, чтобы в нужный момент она проголосовала как надо", — говорит Денисов.Эксперты уверены: новый генсек, как последовательный атлантист, будет ставить интересы США выше интересов европейских государств. Если бы у Вашингтона имелись какие-то сомнения на этот счет, Рютте не возглавил бы НАТО.
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украина, россия, сша, марк рютте, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, евросоюз, политика
Украина, Россия, США, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Политика
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией

Политолог Ермаков: США становится сложнее навязывать свою волю НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Armando Babani
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Новый генсек Североатлантического альянса заявил, что во всем продолжит предшественника. Однако первое же общение с журналистами показало, что это не совсем так. Что изменится в НАТО с приходом Марка Рютте — в материале РИА Новости.

Двое из ларца

Йенс Столтенберг пробыл в должности десять лет и уступил место бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Своим главным достижением экс-генсек считает усиление военного блока на фоне внешних угроз. К примеру, за время его работы силы НАТО в состоянии высокой боеготовности достигли 500 тысяч человек. Кроме того, альянс расширился до 32 членов, которые постепенно увеличивают расходы на оборону как минимум до двух процентов ВВП.
© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Главными провалами Столтенберг называет вывод войск из Афганистана и начало боевых действий на Украине. Примечательно, что даже накануне отставки он не снижал активности на киевском направлении. В частности, публично поддержал запрос Владимира Зеленского разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами западных партнеров по целям в глубине России. При этом предлагал игнорировать риски ядерной эскалации конфликта.
"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) уже много раз объявлял красные линии и не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", — сказал Столтенберг.
По его словам, с НАТО он прощается со смешанными чувствами, но уверен, что Марк Рютте станет "великолепным генсеком". В ответ преемник назвал Столтенберга "образцовым генсеком" и заверил, что будет следовать курсу, проложенному предшественником, чтобы подготовить НАТО к будущим вызовам.
В связи с этим Рютте выделил три приоритета. Прежде всего — приумножение мощи альянса, что потребует дополнительных инвестиций от его членов. Во-вторых, увеличение поддержки Киева. "В Европе не может быть надежной безопасности без сильной и независимой Украины", — подчеркнул новый генсек.
В-третьих, Рютте собирается укреплять отношения военного блока с партнерами, включая Евросоюз. "Оборонные усилия ЕС — это признание со стороны НАТО и ЕС, что мы высоко ценим укрепление способностей и возможностей европейской обороны. Это очень полезно для Европейского союза, полезно для НАТО. И, разумеется, никто не хочет, чтобы дублировалось то, что уже делает НАТО", — предупредил он.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе

Дьявол в деталях

Между тем за время правления в Нидерландах Рютте заработал репутацию умелого дипломата. В ходе первого общения с журналистами в новом статусе он доказал, что заслужил такую славу не случайно. Если Столтенберг всегда принимал сторону Украины, то его преемник всеми силами уходил от ответа на сложные вопросы.
"Вы поддерживаете просьбу Киева об ударах по России?"— спросил у нового генсека журналист BBC. "Я могу понять просьбу Украины. Поэтому согласен с Йенсом Столтенбергом в этом вопросе и в том, что он говорил ранее. Но, в конце концов, каждый союзник должен сам решать, что собирается делать", — ответил Рютте.
"Выигрывает ли Украина войну?" — задал вопрос представитель Reuters. "Я абсолютно впечатлен тем, что делает Украина. Они проявили мужество и творческий подход. <…> Ситуация на поле боя непростая. С одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России. Но мы также стали свидетелями некоторых ограниченных успехов России на поле боя. <…> Поэтому крайне важно, чтобы союзники предоставили дополнительную помощь", — сказал новый генсек.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
Украинский военный со снарядом 155 мм - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров
Его изворотливость может пригодиться альянсу, который, несмотря на заявления о растущей мощи, переживает не лучшие времена. К примеру, глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в день назначения Рютте заявил, что инициативы НАТО, связанные с ядерным сдерживанием, не должны двигаться в сторону эскалации и обозначения "новых красных линий" в контексте военного конфликта между Украиной и Россией.
В то же время помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что украинский конфликт поставил под сомнение авторитет Вашингтона. "Сейчас не только Европе нужны Соединенные Штаты, но и Соединенным Штатам нужна Европа", — подчеркнула она. В связи с этим Уолландер предупредила, что разговоры о противоречиях между ЕС и США недопустимы, так как они посылают "неверный сигнал" Путину.
© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США

Новый поворот

Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков поясняет: генсек — безусловно, высшая должность в НАТО, но она не дает рычагов влияния на стратегию развития блока. По словам эксперта, Рютте должен будет разрешать внутренние противоречия членов альянса и вообще выполнять дипломатические функции.
"Несмотря на то что у него сложились хорошие отношения с лидерами большинства европейских государств и кандидатами в президенты США, перед ним все равно стоит трудная задача. Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может", — рассуждает Ермаков.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объясняет отличия в риторике Столтенберга и Рютте тем, что "план победы" Зеленского не нашел поддержки в США и Евросоюзе. Соответственно, НАТО теряет интерес к Киеву, что и выразилось в относительно аккуратных заявлениях нового генсека. Столтенберг же делал последние заявления в шаге от пенсии, поэтому мог позволить себе говорить то, что хочется.
"При этом в целом никаких радикальных изменений во внутренней или внешней политике НАТО, скорее всего, не произойдет. Рютте должен будет сглаживать все конфликты между членами альянса. Например, Венгрия может сколько угодно заявлять о своем особом мнении, но США важно, чтобы в нужный момент она проголосовала как надо", — говорит Денисов.
Эксперты уверены: новый генсек, как последовательный атлантист, будет ставить интересы США выше интересов европейских государств. Если бы у Вашингтона имелись какие-то сомнения на этот счет, Рютте не возглавил бы НАТО.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Ужасное отрезвление". Киев теряет двух важных союзников в Европе
1 октября, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАМарк РюттеЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзПолитика
 
 
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