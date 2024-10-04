https://ria.ru/20241004/muzyka-1976388779.html

Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов

Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024

Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов

Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать их не планируют, сообщил глава... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:32

2024-10-04T15:32

2024-10-04T15:32

россия

александр хинштейн

технологии

антон горелкин

яндекс.музыка

госдума рф

мтс

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать их не планируют, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов."Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — музыка останется на стримингах. Слушать ее или нет — дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241004/poperechnyy-1976305212.html

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россия, александр хинштейн, технологии, антон горелкин, яндекс.музыка, госдума рф, мтс