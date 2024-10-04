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Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024
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15:32 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/muzyka-1976388779.html
Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов
Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024
Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов
Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать их не планируют, сообщил глава... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:32
2024-10-04T15:32
россия
александр хинштейн
технологии
антон горелкин
яндекс.музыка
госдума рф
мтс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать их не планируют, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов."Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — музыка останется на стримингах. Слушать ее или нет — дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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россия, александр хинштейн, технологии, антон горелкин, яндекс.музыка, госдума рф, мтс
Россия, Александр Хинштейн, Технологии, Антон Горелкин, Яндекс.Музыка, Госдума РФ, МТС
Хинштейн ответил на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов

Хинштейн: музыка иноагентов останется на сервисах, если не нарушает закон

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать их не планируют, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов.
"Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — музыка останется на стримингах. Слушать ее или нет — дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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РоссияАлександр ХинштейнТехнологииАнтон ГорелкинЯндекс.МузыкаГосдума РФМТС
 
 
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