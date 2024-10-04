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Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье
Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье - РИА Новости, 04.10.2024
Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье
7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера?
2024-10-04T14:00
2024-10-04T14:00
2024-10-04T14:00
освобождение
мурманск
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
север
заполярный
вермахт
ссср
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Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье
7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера?
audio/mpeg
Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье
7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук, доценту Мурманского арктического университета и руководителю музея "Кольский Север: история, культура, образование" Александру Чапенко.Увидеть кадры военной хроники из Мурманска можно будет на фотовыставке "Освобождение. Путь к Победе", которая будет проходить в Мурманском арктическом университете с 16 октября.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
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мурманск, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), север, заполярный, вермахт, ссср, освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Мурманск, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Север, Заполярный, Вермахт, СССР, Освобождение. Путь к Победе
Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье
7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера?