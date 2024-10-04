https://ria.ru/20241004/murmansk-1976369163.html

Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье

Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье - РИА Новости, 04.10.2024

Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера?

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:00

освобождение

мурманск

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

север

заполярный

вермахт

ссср

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Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера? audio/mpeg

Мурманск. Часть 2. Как советские бойцы отстояли Заполярье 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция в Заполярье. Менее чем за месяц красноармейцы уничтожили оборону врага, которую немцы готовили 4 года, и проложили путь для освобождения севера Европы. Как подвиги бойцов Красной армии повлияли на ход боев и чем завершилась героическая оборона Советского Севера? audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук, доценту Мурманского арктического университета и руководителю музея "Кольский Север: история, культура, образование" Александру Чапенко.Увидеть кадры военной хроники из Мурманска можно будет на фотовыставке "Освобождение. Путь к Победе", которая будет проходить в Мурманском арктическом университете с 16 октября.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева

мурманск

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мурманск, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), север, заполярный, вермахт, ссср, освобождение. путь к победе, аудио