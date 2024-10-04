Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:13
2024-10-04T16:13
происшествия
россия
таджикистан
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости в московском главке СК РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей публично облила жидкостью белого цвета монумент "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне". В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). "Двое подозреваемых в совершении указанного преступления задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении главка. Московский главк МВД РФ добавил в своем Telegram-канале, что возраст приезжих - 19 лет и 23 года. По данным столичного главка СК, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html
https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html
россия
таджикистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таджикистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ

В Москве задержали двух граждан Таджикистана за осквернение памятника Героям ВОВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости в московском главке СК РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей публично облила жидкостью белого цвета монумент "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне".
Суд - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Орле оштрафовали вандалов, осквернивших символ воинской славы
4 сентября, 11:47
В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).
"Двое подозреваемых в совершении указанного преступления задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении главка.
Московский главк МВД РФ добавил в своем Telegram-канале, что возраст приезжих - 19 лет и 23 года.
По данным столичного главка СК, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса, уточнили в ведомстве.
Мемориальный комплекс у деревни Техумарди, где похоронены останки воинов Красной армии на острове Сааремаа, Эстония - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В России назвали актом вандализма раскопки могил воинов РККА в Эстонии
22 сентября, 03:25
 
ПроисшествияРоссияТаджикистанМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала