https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:13
2024-10-04T16:13
2024-10-04T16:13
происшествия
россия
таджикистан
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости в московском главке СК РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей публично облила жидкостью белого цвета монумент "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне". В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). "Двое подозреваемых в совершении указанного преступления задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении главка. Московский главк МВД РФ добавил в своем Telegram-канале, что возраст приезжих - 19 лет и 23 года. По данным столичного главка СК, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html
https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html
россия
таджикистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таджикистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
В Москве задержали двух граждан Таджикистана за осквернение памятника Героям ВОВ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости в московском главке СК РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей публично облила жидкостью белого цвета монумент "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне".
В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).
"Двое подозреваемых в совершении указанного преступления задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении главка.
Московский главк МВД РФ добавил в своем Telegram-канале, что возраст приезжих - 19 лет и 23 года.
По данным столичного главка СК, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса, уточнили в ведомстве.