https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ - РИА Новости, 04.10.2024

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ

Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:13

2024-10-04T16:13

2024-10-04T16:13

происшествия

россия

таджикистан

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве, сообщили РИА Новости в московском главке СК РФ. Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей публично облила жидкостью белого цвета монумент "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне". В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). "Двое подозреваемых в совершении указанного преступления задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении главка. Московский главк МВД РФ добавил в своем Telegram-канале, что возраст приезжих - 19 лет и 23 года. По данным столичного главка СК, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html

https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html

россия

таджикистан

москва

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происшествия, россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)