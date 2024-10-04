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В столице стартует третья Московская неделя моды - РИА Новости, 04.10.2024
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02:47 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/moda-1976284768.html
В столице стартует третья Московская неделя моды
В столице стартует третья Московская неделя моды - РИА Новости, 04.10.2024
В столице стартует третья Московская неделя моды
Третья Московская неделя моды стартует в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" в пятницу, она продлится до 9 октября. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:47
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манеж
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Третья Московская неделя моды стартует в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" в пятницу, она продлится до 9 октября. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, более 1,1 тысячи заявок поступило на участие в третьей Московской неделе моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. Гости смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан, Калмыкия и Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тюменская, Нижегородская, Кемеровская, Новосибирская и Самарская области. Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов и фестиваль короткометражек. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум, приобрести там одежду, обувь и аксессуары. Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа. В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts примут участие режиссеры не только из России, но и из других стран, например, заявки поступили из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции.
https://ria.ru/20241003/odezhda-1976234197.html
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манеж, россия, бразилия, индия
Манеж, Россия, Бразилия, Индия
В столице стартует третья Московская неделя моды

В выставочном зале "Манеж" 4 октября стартует третья Московская неделя моды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Третья Московская неделя моды стартует в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" в пятницу, она продлится до 9 октября.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, более 1,1 тысячи заявок поступило на участие в третьей Московской неделе моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран.
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Гости смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан, Калмыкия и Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тюменская, Нижегородская, Кемеровская, Новосибирская и Самарская области.
Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов и фестиваль короткометражек. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум, приобрести там одежду, обувь и аксессуары. Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.
В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts примут участие режиссеры не только из России, но и из других стран, например, заявки поступили из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции.
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