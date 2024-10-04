https://ria.ru/20241004/medvuzy-1976327974.html

Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы

Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы - РИА Новости, 04.10.2024

Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы

Конкурс на поступление в медицинские вузы России в этом году вырос и составил 13 человек на место, увеличился и средний балл по ЕГЭ, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:34

2024-10-04T11:34

2024-10-04T12:28

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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Конкурс на поступление в медицинские вузы России в этом году вырос и составил 13 человек на место, увеличился и средний балл по ЕГЭ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году более 35 тысяч человек были зачислены в медицинские вузы. Конкурс по сравнению с 2023 годом возрос. В прошлом году он составил 12,5 человек на место в этом году 13", - сказал Мурашко журналистам. При этом он отметил, что количество мест в этом году, на которые были приняты студенты, увеличилось - дополнительно было выделено 1700 бюджетных мест. Заинтересованность в поступлении на медицинскую специальность подтверждается также и средними баллами по ЕГЭ, в этом году этот показатель также увеличился, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241003/olimpiadniki-1976252903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко, социальный навигатор, сн_образование, кем стать