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Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы - РИА Новости, 04.10.2024
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11:34 04.10.2024 (обновлено: 12:28 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/medvuzy-1976327974.html
Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы
Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы - РИА Новости, 04.10.2024
Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы
Конкурс на поступление в медицинские вузы России в этом году вырос и составил 13 человек на место, увеличился и средний балл по ЕГЭ, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:34
2024-10-04T12:28
общество
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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Конкурс на поступление в медицинские вузы России в этом году вырос и составил 13 человек на место, увеличился и средний балл по ЕГЭ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году более 35 тысяч человек были зачислены в медицинские вузы. Конкурс по сравнению с 2023 годом возрос. В прошлом году он составил 12,5 человек на место в этом году 13", - сказал Мурашко журналистам. При этом он отметил, что количество мест в этом году, на которые были приняты студенты, увеличилось - дополнительно было выделено 1700 бюджетных мест. Заинтересованность в поступлении на медицинскую специальность подтверждается также и средними баллами по ЕГЭ, в этом году этот показатель также увеличился, подчеркнул министр.
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общество, россия, михаил мурашко, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Мурашко рассказал о конкурсе на поступление в медицинские вузы

Мурашко: конкурс на поступление в медвузы составил 13 человек на место

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Конкурс на поступление в медицинские вузы России в этом году вырос и составил 13 человек на место, увеличился и средний балл по ЕГЭ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году более 35 тысяч человек были зачислены в медицинские вузы. Конкурс по сравнению с 2023 годом возрос. В прошлом году он составил 12,5 человек на место в этом году 13", - сказал Мурашко журналистам.
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При этом он отметил, что количество мест в этом году, на которые были приняты студенты, увеличилось - дополнительно было выделено 1700 бюджетных мест.
Заинтересованность в поступлении на медицинскую специальность подтверждается также и средними баллами по ЕГЭ, в этом году этот показатель также увеличился, подчеркнул министр.
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