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ЦАХАЛ сбила два ливанских снаряда
ЦАХАЛ сбила два ливанских снаряда - РИА Новости, 04.10.2024
ЦАХАЛ сбила два ливанских снаряда
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила два снаряда, выпущенные из Ливана по северу страны, сообщений о пострадавших не поступало, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:30
2024-10-04T11:30
2024-10-04T11:30
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила два снаряда, выпущенные из Ливана по северу страны, сообщений о пострадавших не поступало, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 10.52 (совпадает с мск) в районах Вади Ара, Хайфа и Кармель, были зафиксированы два снаряда, выпущенные со стороны Ливана, оба были перехвачены. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сбила два ливанских снаряда
ЦАХАЛ сбила два снаряда, выпущенные из Ливана по северу страны