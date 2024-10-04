https://ria.ru/20241004/lavrov-1976327197.html

Лавров высказался о размещении военной инфраструктуры в Афганистане

Лавров высказался о размещении военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров высказался о размещении военной инфраструктуры в Афганистане

Россия выступает против размещения военной инфраструктуры третьих стран как в самом Афганистане, как и в соседних с ним странах, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:30

2024-10-04T11:30

2024-10-04T12:26

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия выступает против размещения военной инфраструктуры третьих стран как в самом Афганистане, как и в соседних с ним странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С учётом ведущихся на Западе дискуссий мы хотели бы снова акцентировать неприемлемость возвращения военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещения новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами", - сказал министр, выступая со вступительным словом на заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Как видно из истории, проецирование силы в этом регионе внешними игроками только усугубляет местные проблемы, подчеркнул глава МИД РФ. В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. Ранее о прибытии на консультации делегации талибов, которую возглавляет и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, передал ранее корреспондент РИА Новости. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976320959.html

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россия, индия, иран, сергей лавров, владимир путин, талибан, оон, афганистан