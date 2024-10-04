https://ria.ru/20241004/lavrov-1976311313.html
Лавров призвал оказать содействие Афганистану в борьбе с терроризмом
Лавров призвал оказать содействие Афганистану в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров призвал оказать содействие Афганистану в борьбе с терроризмом
Москва считает необходимым оказание содействия Афганистану в борьбе с сохраняющейся там террористической угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:16
2024-10-04T10:16
2024-10-04T10:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва считает необходимым оказание содействия Афганистану в борьбе с сохраняющейся там террористической угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Афганистане все еще присутствуют различные террористические группировки или совершают набеги из-за границы. В наших общих интересах оказывать афганским властям необходимое действенное содействие и на данном направлении", - сказал он на открытии 6-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану.
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в мире, афганистан, москва, россия, сергей лавров
В мире, Афганистан, Москва, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал оказать содействие Афганистану в борьбе с терроризмом
Лавров: Москва считает необходимым содействие Афганистану в борьбе с терроризмом