https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html

Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов

Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.10.2024

Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов

Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:43

2024-10-04T11:43

2024-10-04T11:46

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россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24". "Это была инициатива учителей, на встрече с учителями истории они нам напомнили о тех программах, которые были в советское время. И мы приняли решение, увеличили действительно на 30% (часы - ред.) предмета истории, истории России", - сказал Кравцов. В апреле Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа. Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340. В пресс-службе министерства сообщали, что увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, а педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся. Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории, а обновления не усложнят сдачу экзамена.

https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование