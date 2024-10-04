Рейтинг@Mail.ru
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 04.10.2024 (обновлено: 11:46 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.10.2024
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов
Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:43
2024-10-04T11:46
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899373313_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_5e458c99bd873bd391665c18306b87f0.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24". "Это была инициатива учителей, на встрече с учителями истории они нам напомнили о тех программах, которые были в советское время. И мы приняли решение, увеличили действительно на 30% (часы - ред.) предмета истории, истории России", - сказал Кравцов. В апреле Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа. Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340. В пресс-службе министерства сообщали, что увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, а педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся. Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории, а обновления не усложнят сдачу экзамена.
https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html
https://ria.ru/20240828/izuchenie-1968926039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899373313_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_8ef9970146a0ac56290c1771af141753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов

Кравцов: число часов преподавания истории в школах выросло по просьбе учителей

© РИА Новости / РИА НовостиУчитель ведет урок истории в одном из классов
Учитель ведет урок истории в одном из классов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Учитель ведет урок истории в одном из классов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это была инициатива учителей, на встрече с учителями истории они нам напомнили о тех программах, которые были в советское время. И мы приняли решение, увеличили действительно на 30% (часы - ред.) предмета истории, истории России", - сказал Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В школьную программу не включали важные темы из истории, заявил Путин
3 октября, 17:26
В апреле Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа. Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.
В пресс-службе министерства сообщали, что увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, а педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся. Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории, а обновления не усложнят сдачу экзамена.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
28 августа, 11:52
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала