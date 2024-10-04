https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов - РИА Новости, 04.10.2024
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов
Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:43
2024-10-04T11:43
2024-10-04T11:46
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24". "Это была инициатива учителей, на встрече с учителями истории они нам напомнили о тех программах, которые были в советское время. И мы приняли решение, увеличили действительно на 30% (часы - ред.) предмета истории, истории России", - сказал Кравцов. В апреле Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа. Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340. В пресс-службе министерства сообщали, что увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, а педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся. Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории, а обновления не усложнят сдачу экзамена.
https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Число часов преподавания истории в школах увеличилось, заявил Кравцов
Кравцов: число часов преподавания истории в школах выросло по просьбе учителей
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Количество часов преподавания истории в российских школах увеличилось на 30% по просьбе учителей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Это была инициатива учителей, на встрече с учителями истории они нам напомнили о тех программах, которые были в советское время. И мы приняли решение, увеличили действительно на 30% (часы - ред.) предмета истории, истории России", - сказал Кравцов.
В апреле Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа. Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.
В пресс-службе министерства сообщали, что увеличение числа часов на изучение истории в школах не увеличит нагрузку на школьников, а педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся. Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории, а обновления не усложнят сдачу экзамена.