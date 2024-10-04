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Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 04.10.2024
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02:03 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/galerist-1976283964.html
Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 04.10.2024
Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
Галерист Марат Гельман* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:03
2024-10-04T02:03
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марат гельман
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Галерист Марат Гельман* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Она уже передана на рассмотрение в Мосгорсуд, но дата заседания еще не назначена. Ранее суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно материалам дела, он публиковал посты в Telegram и не помечал их плашкой иноагента. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240930/shtraf-1975542583.html
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москва, россия, марат гельман, московский городской суд, telegram
Москва, Россия, Марат Гельман, Московский городской суд, Telegram
Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Гельман обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМарат Гельман*
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Марат Гельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Галерист Марат Гельман* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Она уже передана на рассмотрение в Мосгорсуд, но дата заседания еще не назначена.
Роман Баданин* - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента
30 сентября, 15:17
Ранее суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Согласно материалам дела, он публиковал посты в Telegram и не помечал их плашкой иноагента.
Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Писатель Александр Генис - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов
27 сентября, 17:09
 
МоскваРоссияМарат ГельманМосковский городской судTelegram
 
 
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