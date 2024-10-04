https://ria.ru/20241004/galerist-1976283964.html

Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 04.10.2024

Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Галерист Марат Гельман* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:03

2024-10-04T02:03

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Галерист Марат Гельман* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Она уже передана на рассмотрение в Мосгорсуд, но дата заседания еще не назначена. Ранее суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Согласно материалам дела, он публиковал посты в Telegram и не помечал их плашкой иноагента. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году, МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240930/shtraf-1975542583.html

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москва, россия, марат гельман, московский городской суд, telegram