https://ria.ru/20241004/erdogan-1976417807.html

План Израиля не ограничивается сектором Газа, уверен Эрдоган

План Израиля не ограничивается сектором Газа, уверен Эрдоган - РИА Новости, 04.10.2024

План Израиля не ограничивается сектором Газа, уверен Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что план Израиля не ограничивается сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Ливаном. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:21

2024-10-04T17:21

2024-10-04T17:21

в мире

израиль

ливан

турция

реджеп тайип эрдоган

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что план Израиля не ограничивается сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Ливаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". "Вероломный план, который не ограничивается сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Ливаном, претворяется в жизнь. Не нужно быть пророком, чтобы видеть конечную цель", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на фестивале TEKNOFEST-2024 в Адане. По его словам, каждый раз, когда идет приближение прекращения огня и мира в регионе, Израиль "осуществляет провокацию, которая разрушает этот процесс". "Он использует все средства, чтобы утопить наш регион в слезах", - отметил турецкий лидер. "Мы столкнулись с безумством, которое получает удовольствие от убийства младенцев на руках. К сожалению, Запад продолжает поддерживать сеть массовых убийств. Те, кто дал эти бомбы, несут равную ответственность за каждую пролитую каплю крови", - добавил Эрдоган. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240308/erdogan-1931940520.html

https://ria.ru/20240410/prestupleniya-1939211301.html

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в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024