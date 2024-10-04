Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex
Суд отправил под домашний арест первую фигурантку дела криптобиржи Cryptex
© Следственный комитет РФКадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
© Следственный комитет РФ
Кадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемой Поляковой Елены Леонидовны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 30 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - рассказал собеседник агентства.
До этого суд отправил под домашний арест трёх мужчин-фигурантов данного дела.
По данным СК, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. В Москву доставляются 96 фигурантов, сообщало ведомство в среду.
В СК отмечали, что в собственности соучастников находятся вертолеты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.
В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
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2 октября, 18:43