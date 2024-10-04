https://ria.ru/20241004/cryptex-1976385582.html

Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex

Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex - РИА Новости, 04.10.2024

Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:04

2024-10-04T15:04

2024-10-04T15:16

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемой Поляковой Елены Леонидовны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 30 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - рассказал собеседник агентства.До этого суд отправил под домашний арест трёх мужчин-фигурантов данного дела.По данным СК, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. В Москву доставляются 96 фигурантов, сообщало ведомство в среду.В СК отмечали, что в собственности соучастников находятся вертолеты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

https://ria.ru/20241002/rosgvardiya-1976032524.html

https://ria.ru/20241002/cryptex-1976018890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), bentley motors, rolls-royce motor cars, porsche panamera