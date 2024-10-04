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Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex - РИА Новости, 04.10.2024
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15:04 04.10.2024 (обновлено: 15:16 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/cryptex-1976385582.html
Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex
Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex - РИА Новости, 04.10.2024
Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:04
2024-10-04T15:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемой Поляковой Елены Леонидовны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 30 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - рассказал собеседник агентства.До этого суд отправил под домашний арест трёх мужчин-фигурантов данного дела.По данным СК, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. В Москву доставляются 96 фигурантов, сообщало ведомство в среду.В СК отмечали, что в собственности соучастников находятся вертолеты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
https://ria.ru/20241002/rosgvardiya-1976032524.html
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происшествия, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), bentley motors, rolls-royce motor cars, porsche panamera
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Bentley Motors, Rolls-Royce Motor Cars, Porsche Panamera
Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела Cryptex

Суд отправил под домашний арест первую фигурантку дела криптобиржи Cryptex

© Следственный комитет РФКадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
Кадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Следственный комитет РФ
Кадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Елену Полякову, фигурантку дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении подозреваемой Поляковой Елены Леонидовны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 30 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - рассказал собеседник агентства.
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До этого суд отправил под домашний арест трёх мужчин-фигурантов данного дела.
По данным СК, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. В Москву доставляются 96 фигурантов, сообщало ведомство в среду.
В СК отмечали, что в собственности соучастников находятся вертолеты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.
В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Кадр оперативного видео обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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