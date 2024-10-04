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Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией - РИА Новости, 04.10.2024
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14:27 04.10.2024 (обновлено: 14:33 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chernyshenko-1976378169.html
Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией
Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией - РИА Новости, 04.10.2024
Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией
Вице-премьер РФ назвал воспитание детей самой важной для страны инвестицией, подрастающее поколение, по мнению зампреда правительства, должно обеспечить... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:27
2024-10-04T14:33
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ назвал воспитание детей самой важной для страны инвестицией, подрастающее поколение, по мнению зампреда правительства, должно обеспечить суверенитет России. "Нет более важной инвестиции, чем воспитание наших детей. Они – настоящие граждане, которые должны обеспечить суверенитет России – технологический, экономический, культурный", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Зампред правительства также поблагодарил педагогов за огромный труд, который важен для будущего страны, поздравил их с Днём учителя, который будет отмечаться 5 октября. "Педагоги – уникальные люди, которые выбрали для себя благородное и ответственное дело: учить и воспитывать будущее поколение. Вы делитесь с ребятами знаниями, формируете их мировоззрение, мотивируете, помогаете самостоятельно мыслить, прививаете традиционные духовно-нравственные ценности", - отметил вице-премьер. В пресс-службе рассказали, что Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н. Островского, построенную в Сочи благодаря нацпроекту "Образование".
https://ria.ru/20241003/putin-1976226800.html
https://ria.ru/20240806/chernyshenko-1964340716.html
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общество, россия, сочи, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сочи, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией

Чернышенко: подрастающее поколение должно обеспечить суверенитет России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ назвал воспитание детей самой важной для страны инвестицией, подрастающее поколение, по мнению зампреда правительства, должно обеспечить суверенитет России.
"Нет более важной инвестиции, чем воспитание наших детей. Они – настоящие граждане, которые должны обеспечить суверенитет России – технологический, экономический, культурный", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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Зампред правительства также поблагодарил педагогов за огромный труд, который важен для будущего страны, поздравил их с Днём учителя, который будет отмечаться 5 октября.
"Педагоги – уникальные люди, которые выбрали для себя благородное и ответственное дело: учить и воспитывать будущее поколение. Вы делитесь с ребятами знаниями, формируете их мировоззрение, мотивируете, помогаете самостоятельно мыслить, прививаете традиционные духовно-нравственные ценности", - отметил вице-премьер.
В пресс-службе рассказали, что Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н. Островского, построенную в Сочи благодаря нацпроекту "Образование".
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