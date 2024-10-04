https://ria.ru/20241004/chernyshenko-1976378169.html

Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией

Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией - РИА Новости, 04.10.2024

Чернышенко назвал воспитание детей самой важной инвестицией

Вице-премьер РФ назвал воспитание детей самой важной для страны инвестицией, подрастающее поколение, по мнению зампреда правительства, должно обеспечить... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:27

2024-10-04T14:27

2024-10-04T14:33

общество

россия

сочи

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ назвал воспитание детей самой важной для страны инвестицией, подрастающее поколение, по мнению зампреда правительства, должно обеспечить суверенитет России. "Нет более важной инвестиции, чем воспитание наших детей. Они – настоящие граждане, которые должны обеспечить суверенитет России – технологический, экономический, культурный", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Зампред правительства также поблагодарил педагогов за огромный труд, который важен для будущего страны, поздравил их с Днём учителя, который будет отмечаться 5 октября. "Педагоги – уникальные люди, которые выбрали для себя благородное и ответственное дело: учить и воспитывать будущее поколение. Вы делитесь с ребятами знаниями, формируете их мировоззрение, мотивируете, помогаете самостоятельно мыслить, прививаете традиционные духовно-нравственные ценности", - отметил вице-премьер. В пресс-службе рассказали, что Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н. Островского, построенную в Сочи благодаря нацпроекту "Образование".

https://ria.ru/20241003/putin-1976226800.html

https://ria.ru/20240806/chernyshenko-1964340716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сочи, социальный навигатор, сн_образование