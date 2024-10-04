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Бречалов: 200 специалистов в сёлах Удмуртии получат жилье до конца года - РИА Новости, 04.10.2024
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Удмуртская Республика
 
16:33 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/brechalov-1976407495.html
Бречалов: 200 специалистов в сёлах Удмуртии получат жилье до конца года
Бречалов: 200 специалистов в сёлах Удмуртии получат жилье до конца года - РИА Новости, 04.10.2024
Бречалов: 200 специалистов в сёлах Удмуртии получат жилье до конца года
Проживающие на селе около 200 специалистов сельского хозяйства Удмуртии улучшат свои жилищные условия до конца года по программе комплексного развития сельских... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:33
2024-10-04T16:33
удмуртская республика
воткинский район
жилье
дебесский район
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Проживающие на селе около 200 специалистов сельского хозяйства Удмуртии улучшат свои жилищные условия до конца года по программе комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Пресс-служба главы региона уточняет, что первые ключи получат 17 семей специалистов сельхозорганизаций и социальной сферы Воткинского района. Среди них семьи трактористов-машинистов, животноводов, водителя, четырех учителей и двух воспитателей детского сада. Всего в республике до конца года будет введено в эксплуатацию 56 домов по договору найма жилого помещения. "Почти 4 тысячи квадратных метров для тех, кто отвечает за продуктовую безопасность страны. Работаем по программе "Комплексное развитие сельских территорий" вместе с сельхозпредприятиями и районными администрациями. Решаем кадровый вопрос – на селе очень нужны хорошие специалисты. Кстати, в этом году дома по КРСТ получат не только сотрудники АПК (агропромышленного комплекса - ред.), но и врачи, фельдшеры, учителя, воспитатели", - написал Бречалов. По его словам, всего около 200 жителей республики улучшат жилищные условия в Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Следующие на очереди для ввода – 20 домов в Алнашском и Дебесском районе. До конца года строительные работы завершатся еще в Глазовском, Кезском, Селтинском и Увинском районах. "На строительство жилья в этом году направлено 317,2 миллиона рублей на условиях софинансирования. 80% от этой суммы предусмотрено из федерального бюджета, 20 % – из регионального бюджета и средств работодателя. Такая мера поддержки с каждым годом в республике становится популярнее. Так, на строительство домов в 2025 году в Минсельхоз России направлено 147 заявок от 18 районов Удмуртии",- говорится в релизе пресс-службы главы республики. По программе комплексного развития сельских территорий в Удмуртии с 2021 года построено 136 домов. По условиям договора, граждане имеют право приобрести жилье в свою собственность через пять лет работы по цене, не превышающей 10% от расчетной стоимости строительства, а через десять лет – по цене, не превышающей 1%.
https://ria.ru/20240920/proekt-1973920809.html
воткинский район
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воткинский район, жилье, дебесский район, александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Удмуртская Республика, Воткинский район, Жилье, Дебесский район, Александр Бречалов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Бречалов: 200 специалистов в сёлах Удмуртии получат жилье до конца года

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Проживающие на селе около 200 специалистов сельского хозяйства Удмуртии улучшат свои жилищные условия до конца года по программе комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Пресс-служба главы региона уточняет, что первые ключи получат 17 семей специалистов сельхозорганизаций и социальной сферы Воткинского района. Среди них семьи трактористов-машинистов, животноводов, водителя, четырех учителей и двух воспитателей детского сада. Всего в республике до конца года будет введено в эксплуатацию 56 домов по договору найма жилого помещения.
"Почти 4 тысячи квадратных метров для тех, кто отвечает за продуктовую безопасность страны. Работаем по программе "Комплексное развитие сельских территорий" вместе с сельхозпредприятиями и районными администрациями. Решаем кадровый вопрос – на селе очень нужны хорошие специалисты. Кстати, в этом году дома по КРСТ получат не только сотрудники АПК (агропромышленного комплекса - ред.), но и врачи, фельдшеры, учителя, воспитатели", - написал Бречалов.
По его словам, всего около 200 жителей республики улучшат жилищные условия в Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Следующие на очереди для ввода – 20 домов в Алнашском и Дебесском районе. До конца года строительные работы завершатся еще в Глазовском, Кезском, Селтинском и Увинском районах.
"На строительство жилья в этом году направлено 317,2 миллиона рублей на условиях софинансирования. 80% от этой суммы предусмотрено из федерального бюджета, 20 % – из регионального бюджета и средств работодателя. Такая мера поддержки с каждым годом в республике становится популярнее. Так, на строительство домов в 2025 году в Минсельхоз России направлено 147 заявок от 18 районов Удмуртии",- говорится в релизе пресс-службы главы республики.
По программе комплексного развития сельских территорий в Удмуртии с 2021 года построено 136 домов. По условиям договора, граждане имеют право приобрести жилье в свою собственность через пять лет работы по цене, не превышающей 10% от расчетной стоимости строительства, а через десять лет – по цене, не превышающей 1%.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Удмуртская РеспубликаВоткинский районЖильеДебесский районАлександр БречаловМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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