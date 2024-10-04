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Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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09:55 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976306010.html
Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье, заявил Бортников
Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье, заявил Бортников
Запад явно не заинтересован в установлении стабильности в Закавказье и пытается добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента под... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:55
2024-10-04T09:55
в мире
закавказье
россия
ереван
александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад явно не заинтересован в установлении стабильности в Закавказье и пытается добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента под эгидой НАТО, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "На возможный характер такого миротворчества указывает уже то, что развёрнутая на границе Армении и Азербайджана так называемая "независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС" ведёт разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнёров", - добавил Бортников.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html
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в мире, закавказье, россия, ереван, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Закавказье, Россия, Ереван, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье, заявил Бортников

Бортников: Запад пытается разместить в Закавказье контингент под эгидой НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад явно не заинтересован в установлении стабильности в Закавказье и пытается добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента под эгидой НАТО, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"На возможный характер такого миротворчества указывает уже то, что развёрнутая на границе Армении и Азербайджана так называемая "независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС" ведёт разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнёров", - добавил Бортников.
Люди с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников
09:52
 
В миреЗакавказьеРоссияЕреванАлександр БортниковНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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