https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросах его дальнейших отношений с Баку, заявил директор... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:52
2024-10-04T09:52
2024-10-04T10:12
ереван
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросах его дальнейших отношений с Баку, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджанско-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Одновременно в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё бо́льшую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку. А учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье очевидно не будет содействовать стабильности в регионе", - добавил Бортников.Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности. Председательство в СОРБ, по согласованному решению его членов, осуществляет директор ФСБ России. Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств СНГ. Предыдущее заседание СОРБ прошло 24 мая 2024 года в Бишкеке. На нем были рассмотрены предложения по совместному противодействию угрозам со стороны международных террористических организаций, а также лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки в государствах СНГ.
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ереван, баку, армения, александр бортников, одкб, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Ереван, Баку, Армения, Александр Бортников, ОДКБ, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников
Глава ФСБ Бортников: Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ