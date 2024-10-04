https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html

Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников

Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, заявил Бортников

Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросах его дальнейших отношений с Баку, заявил директор... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:52

2024-10-04T09:52

2024-10-04T10:12

ереван

баку

армения

александр бортников

одкб

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросах его дальнейших отношений с Баку, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджанско-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Одновременно в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё бо́льшую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку. А учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье очевидно не будет содействовать стабильности в регионе", - добавил Бортников.Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности. Председательство в СОРБ, по согласованному решению его членов, осуществляет директор ФСБ России. Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств СНГ. Предыдущее заседание СОРБ прошло 24 мая 2024 года в Бишкеке. На нем были рассмотрены предложения по совместному противодействию угрозам со стороны международных террористических организаций, а также лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки в государствах СНГ.

https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html

ереван

баку

армения

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ереван, баку, армения, александр бортников, одкб, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг