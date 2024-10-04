https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html

Ереван хочет выяснить, готовит ли Баку агрессию против Армении

Ереван хочет выяснить, готовит ли Баку агрессию против Армении - РИА Новости, 04.10.2024

Ереван хочет выяснить, готовит ли Баку агрессию против Армении

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что крайне важно выяснить, готовит ли Азербайджан агрессию против Армении. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:08

2024-10-04T23:08

2024-10-04T23:08

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ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что крайне важно выяснить, готовит ли Азербайджан агрессию против Армении. Бадалян ответила на вопрос госагентства "Арменпресс" об участившихся, по мнению СМИ, агрессивных заявлениях из Азербайджана на разных уровнях. "Возникает вопрос: почему Азербайджан делает заявления, упомянутые в вашем вопросе? Значит ли это, что Азербайджан готовит агрессию против Республики Армения? Считаю, что получение ответа на этот вопрос крайне важно, поскольку это также поможет оценить распространяемые мнения о том, что Азербайджан планирует использовать предстоящую конференцию COP-29 (климатический саммит - ред.) в Баку как прикрытие для новой военной агрессии против Республики Армения, а политическую ответственность за это переложить на зарубежных лидеров, прибывших в Баку для участия в COP-29", - говорится в ответе Бадалян, опубликованном на сайте МИД. По ее мнению, последние заявления официального Баку вызывают, как минимум, еще несколько важных вопросов, в частности, отказывается ли Азербайджан от договоренностей о признании территориальной целостности и суверенитета Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией. "Еще раз подчеркну, что Республика Армения подтверждает свою приверженность договоренности с Азербайджаном о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алма-Атинской декларации, то есть в рамках административных границ бывших советских республик", - отметила пресс-секретарь МИД. По ее мнению, еще один вопрос - отказывается ли Азербайджан от повестки мира. "Хочу сказать, что Республика Армения вновь подтверждает свою приверженность мирной повестке и готовность подписать уже согласованное с Азербайджаном содержание мирного соглашения в качестве мирного договора, о чем заявил премьер-министр Республики Армения в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - заявила Бадалян. По ее словам, армянская сторона считает, что вместо агрессивной риторики нужно сосредоточиться на скорейшем решении вопроса подписания мирного договора и обсуждении других вопросов не только де-факто, но и де-юре в условиях мира. "Официальный Ереван уже неоднократно и на самом высоком уровне заявлял, что не имеет агрессивных намерений по отношению к какому-либо соседу, признает территориальную целостность каждого из них и не имеет территориальных претензий. Следует подчеркнуть, что недавнее решение конституционного суда Республики Армения, согласно которому верховный суд рассмотрел и подтвердил соответствие с конституцией Армении регламента совместной деятельности комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, опровергает все утверждения о том, что конституция Республики Армения содержит какие-либо территориальные претензии к своим соседям", - заявила Бадалян. По ее словам, Армения также заявила, что, несмотря на оккупацию некоторых ее территорий, у нее нет задачи или повестки возвращать эти территории военным путем, поскольку вышеупомянутый регламент совместной деятельности комиссий по делимитации границы предоставляет все возможности для решения этих вопросов мирным, переговорным путем. Она также прокомментировала недовольство Баку приобретением Арменией вооружений. "Что касается вооружений, устав ООН предоставляет каждому государству право на самооборону. Более того, международное право наделяет каждое государство обязанностью защищать своих граждан. Армения приобретает вооружение и технику исключительно с целью реализации права на самооборону и выполнения обязательства по защите своих граждан. Вместе с тем объемы вооружений Азербайджана наступательными видами оружия в несколько раз больше, о чем часто заявляет президент Азербайджана", - отметила пресс-секретарь.

https://ria.ru/20240926/soglashenie-1974946828.html

https://ria.ru/20240919/armeniya-1973577978.html

https://ria.ru/20240410/zakavkaze-1939075005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, баку, оон