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Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кубани от отбывания срока

Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кубани от отбывания срока - РИА Новости, 04.10.2024

Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кубани от отбывания срока

Суд назначил 1 год и 5 месяцев колонии бывшему начальнику ГУ МЧС по Кубани Олегу Волынкину за злоупотребление должностными полномочиями и освободил от отбывания РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:20

2024-10-04T16:20

2024-10-04T16:20

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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 5 месяцев колонии бывшему начальнику ГУ МЧС по Кубани Олегу Волынкину за злоупотребление должностными полномочиями и освободил от отбывания наказания, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Советским районным судом г. Краснодара Олег Волынкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями - ред.)… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 5 месяцев в колонии-поселении. С учетом времени нахождения Волынкина под стражей и домашним арестом, он освобожден от отбывания наказания в связи с его отбытием", - говорится в сообщении. Басманный суд Москвы 28 сентября прошлого года арестовал Волынкинана два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкинперенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО. Позднее Басманный суд столицы смягчил меру пресечения Волынкинудо домашнего ареста. На этом в суде настаивали как адвокат, так и прокурор. Представитель надзорного ведомства заявил, что Волынкинпризнал вину и имеет тяжелые хронические заболевания, а "квалификация его действий явно завышена". Тогда же стало известно, что весь ущерб по делу был возмещен. Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".

https://ria.ru/20241004/arest-1976287547.html

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происшествия, краснодарский край, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)