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Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан
Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 04.10.2024
Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан
Россия в ноябре отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:27
2024-10-04T13:27
2024-10-04T13:28
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия в ноябре отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Гуманитарная ситуация в Афганистане остается плохой. В ноябре очередная партия бортов с российской гуманитарной помощью будет направлена в Афганистан. Мы продолжаем работать над этим", - сказал Кабулов журналистам по итогам заседания "московского формата" по Афганистану. Он добавил, что не только Россия, но и остальные участники "московского формата" в меру своих возможностей готовы оказывать гуманитарное содействие Афганистану. "Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
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в мире, афганистан, россия, индия, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Индия, Замир Кабулов
Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан
Кабулов: Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан в ноябре