https://ria.ru/20241004/afganistan-1976363229.html

Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан

Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 04.10.2024

Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан

Россия в ноябре отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:27

2024-10-04T13:27

2024-10-04T13:28

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афганистан

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индия

замир кабулов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия в ноябре отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Гуманитарная ситуация в Афганистане остается плохой. В ноябре очередная партия бортов с российской гуманитарной помощью будет направлена в Афганистан. Мы продолжаем работать над этим", - сказал Кабулов журналистам по итогам заседания "московского формата" по Афганистану. Он добавил, что не только Россия, но и остальные участники "московского формата" в меру своих возможностей готовы оказывать гуманитарное содействие Афганистану. "Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976327197.html

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в мире, афганистан, россия, индия, замир кабулов