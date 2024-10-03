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Жога принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС России
Жога принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС России - РИА Новости, 03.10.2024
Жога принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС России
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, назначенный на свой пост накануне, принял участие в заседании комиссии по... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:57
2024-10-03T23:57
2024-10-03T23:57
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артем жога
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, назначенный на свой пост накануне, принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которое возглавил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Это первое появление Жоги в публичном рабочем мероприятии в новом качестве. Он принял участие в заседании комиссии по видеосвязи, подключившись из ситуационного центра полномочного представителя президента РФ в УРФО, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные Медведевым на его странице во "ВКонтакте". Некоторые участники также подключились к совещанию удаленно. В заседании также приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Алексей Дюмин, заместитель председателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, министр юстиции Константин Чуйченко, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и другие.
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политика, россия, артем жога, дмитрий медведев, андрей белоусов
Политика, Россия, Артем Жога, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов
Жога принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС России
Полпред президента Жога принял участие в заседании комиссии по комплектованию ВС