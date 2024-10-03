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В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона - РИА Новости, 03.10.2024
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:51
2024-10-03T14:51
2024-10-03T14:51
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов сталелитейной и горнодобывающей компании - по предварительной информации, молодой человек согласился снять объект с воздуха за денежное вознаграждение, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "2 октября в 14.40 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга оператора БПЛА, осуществлявшего видеосъемку территории складов сталелитейной и горнодобывающей компании на Предпортовой улице", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек управлял квадрокоптером "DJI Mavic Air 2" несмотря на действующий запрет использования БПЛА, разрешительных документов на проведение полета не имел. Он был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. "По предварительной информации, 23-летний гражданин откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился снять указанный объект с воздуха за денежное вознаграждение", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240806/moskva-1964410442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона
В Петербурге задержали оператора дрона, снимавшего склады сталелитейной компании