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В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона - РИА Новости, 03.10.2024
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14:51 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zaderzhanie-1976169921.html
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона - РИА Новости, 03.10.2024
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:51
2024-10-03T14:51
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов сталелитейной и горнодобывающей компании - по предварительной информации, молодой человек согласился снять объект с воздуха за денежное вознаграждение, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "2 октября в 14.40 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга оператора БПЛА, осуществлявшего видеосъемку территории складов сталелитейной и горнодобывающей компании на Предпортовой улице", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек управлял квадрокоптером "DJI Mavic Air 2" несмотря на действующий запрет использования БПЛА, разрешительных документов на проведение полета не имел. Он был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. "По предварительной информации, 23-летний гражданин откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился снять указанный объект с воздуха за денежное вознаграждение", - сообщает ведомство.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину за съемку производственного объекта с дрона

В Петербурге задержали оператора дрона, снимавшего склады сталелитейной компании

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге оператора БПЛА, снимавшего без разрешительных документов территорию складов сталелитейной и горнодобывающей компании - по предварительной информации, молодой человек согласился снять объект с воздуха за денежное вознаграждение, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"2 октября в 14.40 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга оператора БПЛА, осуществлявшего видеосъемку территории складов сталелитейной и горнодобывающей компании на Предпортовой улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодой человек управлял квадрокоптером "DJI Mavic Air 2" несмотря на действующий запрет использования БПЛА, разрешительных документов на проведение полета не имел. Он был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств.
"По предварительной информации, 23-летний гражданин откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров и согласился снять указанный объект с воздуха за денежное вознаграждение", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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