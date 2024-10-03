https://ria.ru/20241003/vsu-1976131455.html

ВСУ бросили в Курскую область лучшие западные танки, пишут СМИ

ВСУ бросили в Курскую область лучшие западные танки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

ВСУ бросили в Курскую область лучшие западные танки, пишут СМИ

ВСУ в ходе террористического нападения на Курскую область использовали свои лучшие поставленные Западом танки, которые вряд ли удастся заменить в случае их... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:48

2024-10-03T12:48

2024-10-03T12:48

специальная военная операция на украине

технологии

россия

курская область

киев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ в ходе террористического нападения на Курскую область использовали свои лучшие поставленные Западом танки, которые вряд ли удастся заменить в случае их потери, пишет журнал Forbes в то время, как МО РФ сообщило накануне, что украинские войска на курском направлении потеряли уже 135 бронемашин. Как отмечает издание, в нападении участвует 21-я механизированная бригада ВСУ, у которой имеются БМП CV90, а также танки Leopard 2A6 или Strv 122. По данным Forbes, это одни их лучших единиц военной техники в наличии у Киева. "В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику", - говорится в сообщении журнала. Как отмечает издание, ВС Швеции и ФРГ с трудом обеспечивают техникой свои танковые бригады и не высказывают готовность передать ее ВСУ. Таким образом, пишет Forbes, украинские командиры готовы рисковать последними имеющимися у них Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,5 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240920/y-1973877336.html

https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html

россия

курская область

киев

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технологии, россия, курская область, киев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, forbes