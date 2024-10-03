https://ria.ru/20241003/vovan-1976128999.html
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина* - РИА Новости, 03.10.2024
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*
Владимир Кузнецов из дуэта пранкеров "Вован и Лексус" опроверг РИА Новости сообщения о том, что в результате их проекта артист Максим Галкин* перевел деньги в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:39
2024-10-03T12:39
2024-10-03T12:39
израиль
россия
владимир кузнецов (вован)
анатолий шарий
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Кузнецов из дуэта пранкеров "Вован и Лексус" опроверг РИА Новости сообщения о том, что в результате их проекта артист Максим Галкин* перевел деньги в поддержку Израиля. Ранее в Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария появилось сообщение о том, что якобы в результате пранка Вована и Лексуса Галкин перевел 3 миллиона рублей в поддержку Израиля. "Эти фейки были еще год назад. Вся информация только в наших социальных сетях", - заявил Кузнецов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240626/kemeron-1955498169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, владимир кузнецов (вован), анатолий шарий, общество
Израиль, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Анатолий Шарий, Общество
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*
Пранкер Вован назвал сообщения о розыгрыше Галкина старыми фейками