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Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина* - РИА Новости, 03.10.2024
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12:39 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vovan-1976128999.html
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина* - РИА Новости, 03.10.2024
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*
Владимир Кузнецов из дуэта пранкеров "Вован и Лексус" опроверг РИА Новости сообщения о том, что в результате их проекта артист Максим Галкин* перевел деньги в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:39
2024-10-03T12:39
израиль
россия
владимир кузнецов (вован)
анатолий шарий
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Кузнецов из дуэта пранкеров "Вован и Лексус" опроверг РИА Новости сообщения о том, что в результате их проекта артист Максим Галкин* перевел деньги в поддержку Израиля. Ранее в Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария появилось сообщение о том, что якобы в результате пранка Вована и Лексуса Галкин перевел 3 миллиона рублей в поддержку Израиля. "Эти фейки были еще год назад. Вся информация только в наших социальных сетях", - заявил Кузнецов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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израиль, россия, владимир кузнецов (вован), анатолий шарий, общество
Израиль, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Анатолий Шарий, Общество
Пранкер Вован опроверг сообщения о розыгрыше Максима Галкина*

Пранкер Вован назвал сообщения о розыгрыше Галкина старыми фейками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПранкер Вован (Владимир Кузнецов)
Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пранкер Вован (Владимир Кузнецов). Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Кузнецов из дуэта пранкеров "Вован и Лексус" опроверг РИА Новости сообщения о том, что в результате их проекта артист Максим Галкин* перевел деньги в поддержку Израиля.
Ранее в Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария появилось сообщение о том, что якобы в результате пранка Вована и Лексуса Галкин перевел 3 миллиона рублей в поддержку Израиля.
"Эти фейки были еще год назад. Вся информация только в наших социальных сетях", - заявил Кузнецов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ИзраильРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Анатолий ШарийОбщество
 
 
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