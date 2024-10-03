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Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН - РИА Новости, 03.10.2024
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12:19 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ufsin-1976123034.html
Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН
Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН - РИА Новости, 03.10.2024
Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН
Киллер Алексей Шерстобитов, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:19
2024-10-03T12:19
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киллер Алексей Шерстобитов, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области. Ранее в СМИ и интернете появилась информация, что Шерстобитов, отбывающий наказание в исправительной колонии Липецкой области, подал документы на УДО, но комиссия отказала ему. "В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении. Шерстобитов, известный в криминальном мире как Леша Солдат, в 2008 году был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. Считался киллером Медведковской и Ореховской преступных группировок.
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происшествия, липецкая область, россия
Происшествия, Липецкая область, Россия
Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН

УФСИН: Киллер Леша Солдат в колонии строгого режима не подавал прошение об УДО

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСправа Алексей Шерстобитов
Справа Алексей Шерстобитов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Справа Алексей Шерстобитов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киллер Алексей Шерстобитов, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Ранее в СМИ и интернете появилась информация, что Шерстобитов, отбывающий наказание в исправительной колонии Липецкой области, подал документы на УДО, но комиссия отказала ему.
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"В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.
Шерстобитов, известный в криминальном мире как Леша Солдат, в 2008 году был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. Считался киллером Медведковской и Ореховской преступных группировок.
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