https://ria.ru/20241003/ufsin-1976123034.html

Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН

Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН - РИА Новости, 03.10.2024

Киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО, заявили в УФСИН

Киллер Алексей Шерстобитов, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:19

2024-10-03T12:19

2024-10-03T12:19

происшествия

липецкая область

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киллер Алексей Шерстобитов, отбывающий наказание в колонии строгого режима за убийства, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области. Ранее в СМИ и интернете появилась информация, что Шерстобитов, отбывающий наказание в исправительной колонии Липецкой области, подал документы на УДО, но комиссия отказала ему. "В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении. Шерстобитов, известный в криминальном мире как Леша Солдат, в 2008 году был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. Считался киллером Медведковской и Ореховской преступных группировок.

https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецкая область, россия