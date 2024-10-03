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Предприятие в Тверской области расширило производство антипригарной посуды
Предприятие в Тверской области расширило производство антипригарной посуды - РИА Новости, 03.10.2024
Предприятие в Тверской области расширило производство антипригарной посуды
В Тверской области компания "Ландскрона" - российский производитель посуды - расширила производство алюминиевой жаропрочных изделий с индукционным дном,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:43
2024-10-03T15:43
2024-10-03T15:43
тверская область
экономика
санкт-петербург
игорь руденя
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Тверской области компания "Ландскрона" - российский производитель посуды - расширила производство алюминиевой жаропрочных изделий с индукционным дном, сообщает пресс-служба регионального правительства. Производственная площадка предприятия расположена в поселке Озерки Конаковского округа. Проект реализован при содействии регионального Фонда развития промышленности. В марте этого года на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени было принято решение о предоставлении предприятию льготного займа по программе "Импортозамещение" в размере 50 миллионов рублей. На выделенные средства компанией приобретен автоматизированный комплекс, который позволит выпускать более 180 тысяч единиц алюминиевой посуды с индукционным дном ежегодно. Это сковороды, в том числе секционные, блинные, WOK, сотейники, жаровни, противни, ковши, кастрюли, формы для выпечки и многое другое, а также заместить продукцию ушедших с отечественного рынка иностранных компаний. Сейчас на предприятии работает свыше 150 человек, запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места. Компания на сегодняшний день является предприятием полного цикла, у которого есть возможность производить и литую, и штампованную посуду с антипригарным покрытием. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и руководством ООО "ПК "Ландскрона" были достигнуты договоренности о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Верхневолжье. Реализация инвестпроекта в регионе стартовала в 2021 году. Инвестиционный проект компании по расширению производства штампованной посуды из алюминия с нанесением антипригарного покрытия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Компания выпускает более 3 миллионов единиц продукции ежегодно. Продукция реализуется на всей территории России, а также в странах ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстане, Армении и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, игорь руденя, фонд развития промышленности, россия, белоруссия
Тверская область, Экономика, Санкт-Петербург, Игорь Руденя, Фонд развития промышленности, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Тверской области компания "Ландскрона" - российский производитель посуды - расширила производство алюминиевой жаропрочных изделий с индукционным дном, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Производственная площадка предприятия расположена в поселке Озерки Конаковского округа.
Проект реализован при содействии регионального Фонда развития промышленности
. В марте этого года на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени
было принято решение о предоставлении предприятию льготного займа по программе "Импортозамещение" в размере 50 миллионов рублей.
На выделенные средства компанией приобретен автоматизированный комплекс, который позволит выпускать более 180 тысяч единиц алюминиевой посуды с индукционным дном ежегодно. Это сковороды, в том числе секционные, блинные, WOK, сотейники, жаровни, противни, ковши, кастрюли, формы для выпечки и многое другое, а также заместить продукцию ушедших с отечественного рынка иностранных компаний.
Сейчас на предприятии работает свыше 150 человек, запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места.
Компания на сегодняшний день является предприятием полного цикла, у которого есть возможность производить и литую, и штампованную посуду с антипригарным покрытием.
В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и руководством ООО "ПК "Ландскрона" были достигнуты договоренности о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга
в Верхневолжье. Реализация инвестпроекта в регионе стартовала в 2021 году.
Инвестиционный проект компании по расширению производства штампованной посуды из алюминия с нанесением антипригарного покрытия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области.
Компания выпускает более 3 миллионов единиц продукции ежегодно. Продукция реализуется на всей территории России
, а также в странах ближнего зарубежья: Беларуси
, Казахстане
, Армении
и других.