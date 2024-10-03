https://ria.ru/20241003/stroitelstvo-1976226497.html

Белоруссия строит школу для творческих детей в Ленинградской области

Белоруссия строит школу для творческих детей в Ленинградской области - РИА Новости, 03.10.2024

Белоруссия строит школу для творческих детей в Ленинградской области

Белоруссия строит школу для творческих детей в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, которую выкупит регион, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:36

2024-10-03T17:36

2024-10-03T17:36

ленинградская область

ленинградская область

белоруссия

ломоносовский район

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Белоруссия строит школу для творческих детей в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, которую выкупит регион, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. "Готовность школы для творческих детей от белорусской компании "Белстройцентр-МСК" достигла 35%. Здание уже утепляется к зиме. Как идут работы проверил заместитель председателя Ленинградской области Евгений Барановский", - говорится в сообщении. На строительной площадке завершаются работы по устройству кирпичной кладки, продолжается монтаж окон и витражей, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство. "Воочию увидели строительство новой школы на 825 мест, которую возводят строители из нашей братской Республики Беларусь. Новый для нас опыт — совместный проект, когда соседнее государство финансирует строительство, а региональное правительство ее выкупает. Работы идут в темпе и наши партнеры заверили нас в том, что к лету 2025 года школа будет введена, а 1 сентября дети откроют ее на торжественной линейке вместе с учителями и родителями", - сказал Барановский.Новая четырехэтажная школа в Новоселье расположится вблизи набережной реки Кикенки. Для детей откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Углубленное изучение иностранных языков будет проходить в лингафонном кабинете. В библиотеке на 100 посадочных мест предусмотрено книгохранилище на 46 тысяч учебников. В числе кружковых классов - кинофотостудия, студии дизайна, скульптуры, живописи, рисунка, а также класс пения и музыки с инструментами. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Белстройцентр-МСК" заключено в 2022 году.

https://ria.ru/20241001/shkola-1975823071.html

https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975146778.html

ленинградская область

белоруссия

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинградская область, белоруссия, ломоносовский район, строительство