https://ria.ru/20241003/spetsproekt-1976211799.html
Приангарье участвует в спецпроекте "Вызов"
Приангарье участвует в спецпроекте "Вызов" - РИА Новости, 03.10.2024
Приангарье участвует в спецпроекте "Вызов"
Иркутская область вошла в число 14 регионов, где реализуется спецпроект, направленный на снижение количества детей, проживающих в соцучреждениях, детали... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:44
2024-10-03T16:44
2024-10-03T16:44
иркутская область
иркутск
мария львова-белова
игорь кобзев
дети-сироты
дети
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ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Иркутская область вошла в число 14 регионов, где реализуется спецпроект, направленный на снижение количества детей, проживающих в соцучреждениях, детали реализации проекта во время визита в регион губернатор обсудил с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Во время рабочей встречи, которая прошла в Приангарье 3 октября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Игорь Кобзев обсудили общие задачи нового проекта "Вызов", направленного на сбережение семьи, и необходимые для его реализации ресурсы. "В 14 регионах России 1 октября запустили специальный проект "Вызов", направленный на снижение числа детей, проживающих в социальных учреждениях. Он реализуется в рамках расширения стратегической программы "Дети в семье" по поручению президента России", - говорится в сообщении. В число регионов, где реализуется проект вошла Иркутская область. Его общая задача - сократить число детей в учреждениях на 25%, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье. Для этого в регионы будут направлены дополнительные ресурсы. На рабочей встрече глава региона и уполномоченный обсудили также государственную поддержку семей в Иркутской области в виде социальных контрактов и другие виды поддержки. Мария Львова-Белова высоко оценила практику индивидуального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, и открытия семейно-воспитательных групп, где временно находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, без помещения в социальное учреждение. По мнению Львовой-Беловой, в Иркутской области создана идеальная управленческая модель в сфере профилактики социального сиротства – вся работа проводится одним ведомством. Основная цель визита Марии Львовой-Беловой в Иркутскую область – Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. По всей стране специалисты оценивают, как ведется работа по сохранению кровной семьи для каждого ребенка. В Приангарье сотрудники инспекции работали в Иркутске, Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском и Черемхово. Сегодня предварительные итоги подвели на совещании. В Иркутске Мария Львова-Белов познакомилась также с работой Иркутского суворовского военного училища, социально-реабилитационного центра "Малютка", Регионального семейного многофункционального центра. В учреждениях уполномоченный пообщалась с воспитанниками и сотрудниками. Провела несколько личных приемов по решению индивидуальных вопросов семей.
https://ria.ru/20240918/matkapital-1973415979.html
https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, мария львова-белова, игорь кобзев, дети-сироты, дети
Иркутская область, Иркутск, Мария Львова-Белова, Игорь Кобзев, дети-сироты, Дети
ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Иркутская область вошла в число 14 регионов, где реализуется спецпроект, направленный на снижение количества детей, проживающих в соцучреждениях, детали реализации проекта во время визита в регион губернатор обсудил с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Во время рабочей встречи, которая прошла в Приангарье 3 октября, уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор региона Игорь Кобзев
обсудили общие задачи нового проекта "Вызов", направленного на сбережение семьи, и необходимые для его реализации ресурсы.
"В 14 регионах России 1 октября запустили специальный проект "Вызов", направленный на снижение числа детей, проживающих в социальных учреждениях. Он реализуется в рамках расширения стратегической программы "Дети в семье" по поручению президента России", - говорится в сообщении.
В число регионов, где реализуется проект вошла Иркутская область. Его общая задача - сократить число детей в учреждениях на 25%, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье. Для этого в регионы будут направлены дополнительные ресурсы.
На рабочей встрече глава региона и уполномоченный обсудили также государственную поддержку семей в Иркутской области в виде социальных контрактов и другие виды поддержки. Мария Львова-Белова высоко оценила практику индивидуального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, и открытия семейно-воспитательных групп, где временно находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, без помещения в социальное учреждение.
По мнению Львовой-Беловой, в Иркутской области создана идеальная управленческая модель в сфере профилактики социального сиротства – вся работа проводится одним ведомством.
Основная цель визита Марии Львовой-Беловой в Иркутскую область – Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. По всей стране специалисты оценивают, как ведется работа по сохранению кровной семьи для каждого ребенка. В Приангарье сотрудники инспекции работали в Иркутске
, Ангарске
, Саянске
, Усолье-Сибирском
и Черемхово
. Сегодня предварительные итоги подвели на совещании.
В Иркутске Мария Львова-Белов познакомилась также с работой Иркутского суворовского военного училища, социально-реабилитационного центра "Малютка", Регионального семейного многофункционального центра. В учреждениях уполномоченный пообщалась с воспитанниками и сотрудниками. Провела несколько личных приемов по решению индивидуальных вопросов семей.