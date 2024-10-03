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Марочко сообщил о бегстве украинских боевиков на Купянском направлении
Марочко сообщил о бегстве украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 03.10.2024
Марочко сообщил о бегстве украинских боевиков на Купянском направлении
Украинские военнослужащие сбежали с позиций на купянском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:05
2024-10-03T07:05
2024-10-03T07:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие сбежали с позиций на купянском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В ходе активных боевых действий военнослужащими ВС РФ был совершен накат (штурм – ред.) на украинские позиции в районе населенного пункта Петропавловка. Украинские боевики, не выдержав напора наших войск, самовольно оставили позиции на одном из опорных пунктов и попытались скрыться в лесополосе западнее населенного пункта", - сказал эксперт. Марочко добавил, что группа из 15 украинских военнослужащих попала под огонь российской артиллерии, большая часть из них была уничтожена. Ранее Марочко сообщал агентству, что положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов, в том числе в районе Петропавловки, продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области.
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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о бегстве украинских боевиков на Купянском направлении
Марочко: украинские военнослужащие сбежали с позиций на Купянском направлении