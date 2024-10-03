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Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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13:49 03.10.2024 (обновлено: 14:55 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ryutte-1976145428.html
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:49
2024-10-03T14:55
нато
киев
в мире
марк рютте
йенс столтенберг
брюссель
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в сообщении агентства.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html
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НАТО, Киев, В мире, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Брюссель
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ

Агентство Франс Пресс: новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс.
"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Украина должна получить место в НАТО, заявил новый генсек
1 октября, 11:23
 
НАТОКиевВ миреМарк РюттеЙенс СтолтенбергБрюссель
 
 
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