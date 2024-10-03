https://ria.ru/20241003/ryutte-1976145428.html
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:49
2024-10-03T13:49
2024-10-03T14:55
нато
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в мире
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в сообщении агентства.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАТО, Киев, В мире, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Брюссель
Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ
Агентство Франс Пресс: новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев