https://ria.ru/20241003/ryutte-1976145428.html

Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ

Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

Рютте прибыл в Киев, пишут СМИ

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:49

2024-10-03T13:49

2024-10-03T14:55

нато

киев

в мире

марк рютте

йенс столтенберг

брюссель

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает агентство Франс Пресс."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в сообщении агентства.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.

https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html

киев

брюссель

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Дарья Буймова

нато, киев, в мире, марк рютте, йенс столтенберг, брюссель