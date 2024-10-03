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Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода - РИА Новости, 03.10.2024
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Наука
 
16:49 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ran-1976212919.html
Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода
Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода - РИА Новости, 03.10.2024
Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода
Новый клад, найденный российскими археологами в Великом Новгороде, дает очень важную информацию об истории христианизации Руси, заявил директор Института... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:49
2024-10-03T16:49
наука
великий новгород
ближний восток
центральная азия
николай макаров
российская академия наук
курчатовский институт
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый клад, найденный российскими археологами в Великом Новгороде, дает очень важную информацию об истории христианизации Руси, заявил директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН академик Николай Макаров. Новгородская экспедиция Института археологии РАН в июле-сентябре нынешнего года провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода на улице Воздвиженской. Как сообщила пресс-служба института, неожиданным и сенсационным событием в ходе работ стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. Клад получил название Воздвиженский по месту его обнаружения. По предварительным данным, сокрытие клада относится ко второй половине 970-х годов. В кладе около 1,8 тысячи целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его масса составляет около 3 килограммов. Один из главных предметов – серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название "кресты скандинавского типа", представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века. Основная масса денежной составляющей комплекса представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. В кладе также есть сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591–628), германский денарий императора Оттона I (936–973) и девять византийских милиарисиев. К ИСТОРИИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ РУСИ Нынешняя находка стала очень важной, рассказал журналистам Макаров в ходе презентации клада. "Мы видим лежащие вместе арабские монеты, западноевропейскую монету и византийские монеты, большую редкость, они в очень малом количестве увозились на Русь. Мы видим многообразие культурных, торговых связей Новгорода", - сказал Макаров. "Мы видим благосостояние Новгорода, потому что все остальные клады, которые были ранее найдены в Новгороде этого времени, значительно уступают Воздвиженскому кладу по размеру. Это настоящий показатель благосостояния Новгорода как точки, которая "стягивала" сокровища, - добавил ученый. Но очень важной стала находка креста скандинавского типа, подчеркнул Макаров. Такие кресты появились в X веке, отметил он. И то, что этот предмет присутствует в составе клада, показывает, что его значение как символа христианства его владельцу было понятно, добавил Макаров. "Так что эта находка выводит нас и на историю христианизации Северной Руси, указывает на существование христиан в Новгороде, людей, знакомых с христианством до официального (введения) христианства (на Руси)", - пояснил академик. ХВАТИЛО БЫ НА СТО КОРОВ Материальную ценность клада оценил замдиректора Института археологии, руководитель новгородской экспедиции, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. По его словам, найденные монеты составляют эквивалент примерно 60 древнерусских гривен. "Сто - сто двадцать коров можно было бы купить на эти деньги", - пояснил Гайдуков. Клад мог принадлежать зажиточному новгородцу, не исключает Гайдуков. "Может быть, какой-то богатый новгородец захоронил это сокровище и не востребовал его потом назад. Можно только догадываться, что с ним произошло", - сказал ученый. Не исключено, что обладатель клада погиб во времена междоусобицы в Новгороде, добавил Гайдуков. О найденных украшениях рассказала старший научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Ирина Зайцева. "Это настоящие ювелирные шедевры", - подчеркнула она. ПОМОЩЬ КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА По словам Макарова, будет идти долгая работа по изучению клада, которая будет идти по разным направлениям. В частности, предстоит исследовать технологии изготовления вещей, составляющих клад. "У нас сейчас есть хороший Центр коллективного пользования с современным оборудованием, которое позволяет анализировать металл, определять точно его состав, изучать технологии производства вещей", - сказал ученый. "Мы рассчитываем на сотрудничество с Курчатовским институтом, который далеко продвинулся в изучении технологии изготовления нательных украшений", - добавил Макаров. "Новые находки дают импульсы для разработки больших новых тем ранней русской истории", - резюмировал он.
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великий новгород, ближний восток, центральная азия, николай макаров, российская академия наук, курчатовский институт
Наука, Великий Новгород, Ближний Восток, Центральная Азия, Николай Макаров, Российская академия наук, Курчатовский институт
Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода

РАН: новый клад из Новгорода дает важные сведения об истории христианизации Руси

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКремлевская стена в Великом Новгороде
Кремлевская стена в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Кремлевская стена в Великом Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый клад, найденный российскими археологами в Великом Новгороде, дает очень важную информацию об истории христианизации Руси, заявил директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН академик Николай Макаров.
Новгородская экспедиция Института археологии РАН в июле-сентябре нынешнего года провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода на улице Воздвиженской. Как сообщила пресс-служба института, неожиданным и сенсационным событием в ходе работ стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. Клад получил название Воздвиженский по месту его обнаружения. По предварительным данным, сокрытие клада относится ко второй половине 970-х годов.
В кладе около 1,8 тысячи целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его масса составляет около 3 килограммов. Один из главных предметов – серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название "кресты скандинавского типа", представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века.
Основная масса денежной составляющей комплекса представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. В кладе также есть сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591–628), германский денарий императора Оттона I (936–973) и девять византийских милиарисиев.
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К ИСТОРИИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ РУСИ
Нынешняя находка стала очень важной, рассказал журналистам Макаров в ходе презентации клада. "Мы видим лежащие вместе арабские монеты, западноевропейскую монету и византийские монеты, большую редкость, они в очень малом количестве увозились на Русь. Мы видим многообразие культурных, торговых связей Новгорода", - сказал Макаров. "Мы видим благосостояние Новгорода, потому что все остальные клады, которые были ранее найдены в Новгороде этого времени, значительно уступают Воздвиженскому кладу по размеру. Это настоящий показатель благосостояния Новгорода как точки, которая "стягивала" сокровища, - добавил ученый.
Но очень важной стала находка креста скандинавского типа, подчеркнул Макаров. Такие кресты появились в X веке, отметил он. И то, что этот предмет присутствует в составе клада, показывает, что его значение как символа христианства его владельцу было понятно, добавил Макаров. "Так что эта находка выводит нас и на историю христианизации Северной Руси, указывает на существование христиан в Новгороде, людей, знакомых с христианством до официального (введения) христианства (на Руси)", - пояснил академик.
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ХВАТИЛО БЫ НА СТО КОРОВ
Материальную ценность клада оценил замдиректора Института археологии, руководитель новгородской экспедиции, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. По его словам, найденные монеты составляют эквивалент примерно 60 древнерусских гривен. "Сто - сто двадцать коров можно было бы купить на эти деньги", - пояснил Гайдуков.
Клад мог принадлежать зажиточному новгородцу, не исключает Гайдуков. "Может быть, какой-то богатый новгородец захоронил это сокровище и не востребовал его потом назад. Можно только догадываться, что с ним произошло", - сказал ученый. Не исключено, что обладатель клада погиб во времена междоусобицы в Новгороде, добавил Гайдуков.
О найденных украшениях рассказала старший научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Ирина Зайцева. "Это настоящие ювелирные шедевры", - подчеркнула она.
ПОМОЩЬ КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА
По словам Макарова, будет идти долгая работа по изучению клада, которая будет идти по разным направлениям. В частности, предстоит исследовать технологии изготовления вещей, составляющих клад.
"У нас сейчас есть хороший Центр коллективного пользования с современным оборудованием, которое позволяет анализировать металл, определять точно его состав, изучать технологии производства вещей", - сказал ученый. "Мы рассчитываем на сотрудничество с Курчатовским институтом, который далеко продвинулся в изучении технологии изготовления нательных украшений", - добавил Макаров.
"Новые находки дают импульсы для разработки больших новых тем ранней русской истории", - резюмировал он.
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НаукаВеликий НовгородБлижний ВостокЦентральная АзияНиколай МакаровРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
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