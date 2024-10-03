https://ria.ru/20241003/ran-1976212919.html

Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода

Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода - РИА Новости, 03.10.2024

Археологи объяснили уникальность нового древнерусского клада из Новгорода

Новый клад, найденный российскими археологами в Великом Новгороде, дает очень важную информацию об истории христианизации Руси, заявил директор Института... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:49

2024-10-03T16:49

2024-10-03T16:49

наука

великий новгород

ближний восток

центральная азия

николай макаров

российская академия наук

курчатовский институт

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый клад, найденный российскими археологами в Великом Новгороде, дает очень важную информацию об истории христианизации Руси, заявил директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН академик Николай Макаров. Новгородская экспедиция Института археологии РАН в июле-сентябре нынешнего года провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода на улице Воздвиженской. Как сообщила пресс-служба института, неожиданным и сенсационным событием в ходе работ стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. Клад получил название Воздвиженский по месту его обнаружения. По предварительным данным, сокрытие клада относится ко второй половине 970-х годов. В кладе около 1,8 тысячи целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его масса составляет около 3 килограммов. Один из главных предметов – серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название "кресты скандинавского типа", представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века. Основная масса денежной составляющей комплекса представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. В кладе также есть сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591–628), германский денарий императора Оттона I (936–973) и девять византийских милиарисиев. К ИСТОРИИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ РУСИ Нынешняя находка стала очень важной, рассказал журналистам Макаров в ходе презентации клада. "Мы видим лежащие вместе арабские монеты, западноевропейскую монету и византийские монеты, большую редкость, они в очень малом количестве увозились на Русь. Мы видим многообразие культурных, торговых связей Новгорода", - сказал Макаров. "Мы видим благосостояние Новгорода, потому что все остальные клады, которые были ранее найдены в Новгороде этого времени, значительно уступают Воздвиженскому кладу по размеру. Это настоящий показатель благосостояния Новгорода как точки, которая "стягивала" сокровища, - добавил ученый. Но очень важной стала находка креста скандинавского типа, подчеркнул Макаров. Такие кресты появились в X веке, отметил он. И то, что этот предмет присутствует в составе клада, показывает, что его значение как символа христианства его владельцу было понятно, добавил Макаров. "Так что эта находка выводит нас и на историю христианизации Северной Руси, указывает на существование христиан в Новгороде, людей, знакомых с христианством до официального (введения) христианства (на Руси)", - пояснил академик. ХВАТИЛО БЫ НА СТО КОРОВ Материальную ценность клада оценил замдиректора Института археологии, руководитель новгородской экспедиции, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. По его словам, найденные монеты составляют эквивалент примерно 60 древнерусских гривен. "Сто - сто двадцать коров можно было бы купить на эти деньги", - пояснил Гайдуков. Клад мог принадлежать зажиточному новгородцу, не исключает Гайдуков. "Может быть, какой-то богатый новгородец захоронил это сокровище и не востребовал его потом назад. Можно только догадываться, что с ним произошло", - сказал ученый. Не исключено, что обладатель клада погиб во времена междоусобицы в Новгороде, добавил Гайдуков. О найденных украшениях рассказала старший научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Ирина Зайцева. "Это настоящие ювелирные шедевры", - подчеркнула она. ПОМОЩЬ КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА По словам Макарова, будет идти долгая работа по изучению клада, которая будет идти по разным направлениям. В частности, предстоит исследовать технологии изготовления вещей, составляющих клад. "У нас сейчас есть хороший Центр коллективного пользования с современным оборудованием, которое позволяет анализировать металл, определять точно его состав, изучать технологии производства вещей", - сказал ученый. "Мы рассчитываем на сотрудничество с Курчатовским институтом, который далеко продвинулся в изучении технологии изготовления нательных украшений", - добавил Макаров. "Новые находки дают импульсы для разработки больших новых тем ранней русской истории", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240901/dolmen-1969530690.html

https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971897751.html

https://ria.ru/20240929/korabli-1975055338.html

великий новгород

ближний восток

центральная азия

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великий новгород, ближний восток, центральная азия, николай макаров, российская академия наук, курчатовский институт