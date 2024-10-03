Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах
Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в дошкольных учреждениях для детей с пяти лет.
Соответствующую идею высказала воспитатель детского сада № 84 Надежда Воронцова из Вологды.
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
2 сентября, 10:17
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"Базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие "Родины", "страны" с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа, я вас безусловно поддерживаю. Спасибо, что вы об этом сказали, Надежда Сергеевна", — отметил президент.
Он напомнил, что в русском языке есть выражения "впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей". По словам Путина, все это говорит о том, что в самом раннем возрасте необходимо закладывать определенные базовые вещи. При этом он подчеркнул, что все должно быть в рамках разумного. Глава государства также указал на важность консультаций по этому вопросу со специалистами и детскими психологами.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Их цель — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение. Первый урок в 2022/2023 учебном году прошел 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.