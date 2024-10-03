https://ria.ru/20241003/putin-1976258743.html

Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах

Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах - РИА Новости, 03.10.2024

Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах

Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:26

2024-10-03T20:26

2024-10-03T22:03

россия

вологда

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в дошкольных учреждениях для детей с пяти лет.Соответствующую идею высказала воспитатель детского сада № 84 Надежда Воронцова из Вологды. "Базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие "Родины", "страны" с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа, я вас безусловно поддерживаю. Спасибо, что вы об этом сказали, Надежда Сергеевна", — отметил президент.Он напомнил, что в русском языке есть выражения "впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей". По словам Путина, все это говорит о том, что в самом раннем возрасте необходимо закладывать определенные базовые вещи. При этом он подчеркнул, что все должно быть в рамках разумного. Глава государства также указал на важность консультаций по этому вопросу со специалистами и детскими психологами."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Их цель — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение. Первый урок в 2022/2023 учебном году прошел 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20240902/putin-1969908263.html

https://ria.ru/20240622/patrushev-1954669195.html

россия

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вологда, владимир путин, общество