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Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах - РИА Новости, 03.10.2024
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20:26 03.10.2024 (обновлено: 22:03 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976258743.html
Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах
Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах
Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:26
2024-10-03T22:03
россия
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общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в дошкольных учреждениях для детей с пяти лет.Соответствующую идею высказала воспитатель детского сада № 84 Надежда Воронцова из Вологды. &quot;Базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие &quot;Родины&quot;, &quot;страны&quot; с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа, я вас безусловно поддерживаю. Спасибо, что вы об этом сказали, Надежда Сергеевна&quot;, — отметил президент.Он напомнил, что в русском языке есть выражения "впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей". По словам Путина, все это говорит о том, что в самом раннем возрасте необходимо закладывать определенные базовые вещи. При этом он подчеркнул, что все должно быть в рамках разумного. Глава государства также указал на важность консультаций по этому вопросу со специалистами и детскими психологами."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Их цель — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение. Первый урок в 2022/2023 учебном году прошел 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20240902/putin-1969908263.html
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россия, вологда, владимир путин, общество
Россия, Вологда, Владимир Путин, Общество
Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" в детских садах

Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования одобрил инициативу о проведении "Разговоров о важном" в дошкольных учреждениях для детей с пяти лет.
Соответствующую идею высказала воспитатель детского сада № 84 Надежда Воронцова из Вологды.
Открытый урок Разговор о важном с Владимиром Путиным в Кызыле - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
2 сентября, 10:17
«

"Базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие "Родины", "страны" с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа, я вас безусловно поддерживаю. Спасибо, что вы об этом сказали, Надежда Сергеевна", — отметил президент.

Он напомнил, что в русском языке есть выражения "впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей". По словам Путина, все это говорит о том, что в самом раннем возрасте необходимо закладывать определенные базовые вещи. При этом он подчеркнул, что все должно быть в рамках разумного. Глава государства также указал на важность консультаций по этому вопросу со специалистами и детскими психологами.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Их цель — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение. Первый урок в 2022/2023 учебном году прошел 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном"
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