Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/putin-1976226800.html
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:37
2024-10-03T17:37
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. "Что касается конкурса для советников - полностью поддерживаю. Так же как и создание платформы для работы с административным звеном для директоров школ, завучей и так далее", - ответил Путин на вопрос о возможности создания конкурса для советников по воспитанию в школах во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Президент подчеркнул, что эта должность была введена неслучайно, потому что это - чрезвычайно важная работа. Глава государства предложил для начала сделать соответствующую отдельную номинацию в конкурсе "Учитель года", а затем уточнил у министра просвещения Сергея Кравцова, согласен ли он с инициативой. Кравцов ответил, что поддерживает предложение.
https://ria.ru/20241002/putin-1975963105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах

Путин назвал работу советников по воспитанию в школах чрезвычайно важной

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной.
"Что касается конкурса для советников - полностью поддерживаю. Так же как и создание платформы для работы с административным звеном для директоров школ, завучей и так далее", - ответил Путин на вопрос о возможности создания конкурса для советников по воспитанию в школах во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент подчеркнул, что эта должность была введена неслучайно, потому что это - чрезвычайно важная работа. Глава государства предложил для начала сделать соответствующую отдельную номинацию в конкурсе "Учитель года", а затем уточнил у министра просвещения Сергея Кравцова, согласен ли он с инициативой. Кравцов ответил, что поддерживает предложение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
2 октября, 15:08
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала