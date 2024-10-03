https://ria.ru/20241003/putin-1976226800.html
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:37
2024-10-03T17:37
2024-10-03T17:37
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. "Что касается конкурса для советников - полностью поддерживаю. Так же как и создание платформы для работы с административным звеном для директоров школ, завучей и так далее", - ответил Путин на вопрос о возможности создания конкурса для советников по воспитанию в школах во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Президент подчеркнул, что эта должность была введена неслучайно, потому что это - чрезвычайно важная работа. Глава государства предложил для начала сделать соответствующую отдельную номинацию в конкурсе "Учитель года", а затем уточнил у министра просвещения Сергея Кравцова, согласен ли он с инициативой. Кравцов ответил, что поддерживает предложение.
https://ria.ru/20241002/putin-1975963105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах
Путин назвал работу советников по воспитанию в школах чрезвычайно важной