https://ria.ru/20241003/putin-1976226800.html

Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах

Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах - РИА Новости, 03.10.2024

Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:37

2024-10-03T17:37

2024-10-03T17:37

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею конкурса советников по воспитанию в школах и назвал их работу чрезвычайно важной. "Что касается конкурса для советников - полностью поддерживаю. Так же как и создание платформы для работы с административным звеном для директоров школ, завучей и так далее", - ответил Путин на вопрос о возможности создания конкурса для советников по воспитанию в школах во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Президент подчеркнул, что эта должность была введена неслучайно, потому что это - чрезвычайно важная работа. Глава государства предложил для начала сделать соответствующую отдельную номинацию в конкурсе "Учитель года", а затем уточнил у министра просвещения Сергея Кравцова, согласен ли он с инициативой. Кравцов ответил, что поддерживает предложение.

https://ria.ru/20241002/putin-1975963105.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов