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Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ - РИА Новости, 03.10.2024
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17:36 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/putin-1976226637.html
Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ
Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ - РИА Новости, 03.10.2024
Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ
Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратить внимание на вопросы повышения квалификации директоров школ и их... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:36
2024-10-03T17:36
россия
екатеринбург
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратить внимание на вопросы повышения квалификации директоров школ и их заместителей цитатой из песни, которая звучит в фильме "Кавказская пленница". На встрече Путина с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" директор школы в Екатеринбурге Алексей Махновецкий попросил создать образовательный проект для директоров школ и их заместителей. "Конечно, можно и нужно, если тем более вы чувствуете, что этого не хватает, то, конечно, это надо сделать, я с вами согласен. Директор - человек, который... определяет всю жизнь школы, от того, как он делает это, во многом зависит морально-нравственная обстановка в коллективе," - сказал Путин. Глава государства отметил, что директорам нужно повышать и совершенствовать управленческие навыки, навыки общения, если в этом есть необходимость. Он попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова прокомментировать предложение. В свою очередь Кравцов сказал, что ведомство поддерживает идею, а в следующем году планируется проведения форума директоров. "Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергея Сергеевич, обратите на это внимание", - сказал Путин, цитируя песню "Если б я был султан" из фильма "Кавказская пленница".
https://ria.ru/20241003/putin-1976225765.html
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россия, екатеринбург, владимир путин, сергей кравцов
Россия, Екатеринбург, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ

Путин поручил обратить внимание на директоров цитатой из "Кавказской пленницы"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратить внимание на вопросы повышения квалификации директоров школ и их заместителей цитатой из песни, которая звучит в фильме "Кавказская пленница".
На встрече Путина с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" директор школы в Екатеринбурге Алексей Махновецкий попросил создать образовательный проект для директоров школ и их заместителей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы
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«
"Конечно, можно и нужно, если тем более вы чувствуете, что этого не хватает, то, конечно, это надо сделать, я с вами согласен. Директор - человек, который... определяет всю жизнь школы, от того, как он делает это, во многом зависит морально-нравственная обстановка в коллективе," - сказал Путин.
Глава государства отметил, что директорам нужно повышать и совершенствовать управленческие навыки, навыки общения, если в этом есть необходимость. Он попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова прокомментировать предложение. В свою очередь Кравцов сказал, что ведомство поддерживает идею, а в следующем году планируется проведения форума директоров.
"Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергея Сергеевич, обратите на это внимание", - сказал Путин, цитируя песню "Если б я был султан" из фильма "Кавказская пленница".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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РоссияЕкатеринбургВладимир ПутинСергей Кравцов
 
 
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