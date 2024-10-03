https://ria.ru/20241003/putin-1976226637.html

Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ

Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ - РИА Новости, 03.10.2024

Путин вспомнил "Кавказскую пленницу", говоря о директорах школ

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратить внимание на вопросы повышения квалификации директоров школ и их... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:36

2024-10-03T17:36

2024-10-03T17:36

россия

екатеринбург

владимир путин

сергей кравцов

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратить внимание на вопросы повышения квалификации директоров школ и их заместителей цитатой из песни, которая звучит в фильме "Кавказская пленница". На встрече Путина с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" директор школы в Екатеринбурге Алексей Махновецкий попросил создать образовательный проект для директоров школ и их заместителей. "Конечно, можно и нужно, если тем более вы чувствуете, что этого не хватает, то, конечно, это надо сделать, я с вами согласен. Директор - человек, который... определяет всю жизнь школы, от того, как он делает это, во многом зависит морально-нравственная обстановка в коллективе," - сказал Путин. Глава государства отметил, что директорам нужно повышать и совершенствовать управленческие навыки, навыки общения, если в этом есть необходимость. Он попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова прокомментировать предложение. В свою очередь Кравцов сказал, что ведомство поддерживает идею, а в следующем году планируется проведения форума директоров. "Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна. Сергея Сергеевич, обратите на это внимание", - сказал Путин, цитируя песню "Если б я был султан" из фильма "Кавказская пленница".

https://ria.ru/20241003/putin-1976225765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, екатеринбург, владимир путин, сергей кравцов