https://ria.ru/20241003/putin-1976225765.html

Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы

Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы - РИА Новости, 03.10.2024

Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы

Президент России Владимир Путин процитировал поэта Владимира Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:32

2024-10-03T17:32

2024-10-03T17:32

общество

россия

владимир путин

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин процитировал поэта Владимира Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы. "Процесс и воспитания, и образования, он не может быть эффективно организован без сотрудничества между семьей и школой. Помните, еще Высоцкий пел: "Чему нас учит семья и школа?". А почему именно семья и школа? Это не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года". Он добавил, что базовые вещи идут из семьи, закладываются в ней, но на нее также должен влиять специалист, педагог, наставник. Родители также обязаны получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. Глава государства добавил, что педагог может помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным образом для того, чтобы добиваться максимального эффекта в ходе воспитания.

https://ria.ru/20241003/putin-1976224800.html

https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, владимир высоцкий (автор песен)