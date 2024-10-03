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Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы - РИА Новости, 03.10.2024
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17:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/putin-1976225765.html
Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы
Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы - РИА Новости, 03.10.2024
Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы
Президент России Владимир Путин процитировал поэта Владимира Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:32
2024-10-03T17:32
общество
россия
владимир путин
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин процитировал поэта Владимира Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы. "Процесс и воспитания, и образования, он не может быть эффективно организован без сотрудничества между семьей и школой. Помните, еще Высоцкий пел: "Чему нас учит семья и школа?". А почему именно семья и школа? Это не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года". Он добавил, что базовые вещи идут из семьи, закладываются в ней, но на нее также должен влиять специалист, педагог, наставник. Родители также обязаны получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. Глава государства добавил, что педагог может помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным образом для того, чтобы добиваться максимального эффекта в ходе воспитания.
https://ria.ru/20241003/putin-1976224800.html
https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html
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общество, россия, владимир путин, владимир высоцкий (автор песен)
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Высоцкий (автор песен)
Путин процитировал Высоцкого, говоря о связи семьи и школы

Владимир Путин процитировал Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин процитировал поэта Владимира Высоцкого, говоря о важности связи семьи и школы.
"Процесс и воспитания, и образования, он не может быть эффективно организован без сотрудничества между семьей и школой. Помните, еще Высоцкий пел: "Чему нас учит семья и школа?". А почему именно семья и школа? Это не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Он добавил, что базовые вещи идут из семьи, закладываются в ней, но на нее также должен влиять специалист, педагог, наставник. Родители также обязаны получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются.
Глава государства добавил, что педагог может помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным образом для того, чтобы добиваться максимального эффекта в ходе воспитания.
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