https://ria.ru/20241003/putin-1976221330.html
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи - РИА Новости, 03.10.2024
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи
Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:18
2024-10-03T17:18
2024-10-03T17:20
россия
владимир путин
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_15b1a94f0bf8e6423c33e2e6d5310a02.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для повышения культуры речи в России. В ходе мероприятия главе государства был задан вопрос о том, какие меры могут быть приняты для повышения культуры речи в РФ на фоне цифровизации на всех уровнях. Президент отметил, что должен действовать целый комплекс мер. "Государство старается и немало сделало уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше - имея ввиду те тенденции в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире", - сказал Путин. Он отметил, что необходимо считаться с теми условиями, в которых сейчас живет общество, в том числе с развитием гаджетов и интернета. "Ну, а как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания, здесь я полностью согласен. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_01e8cb2141e5eb4d1cd387f4af50b2c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, образование, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи
Путин предложил подумать о дополнительных мерах по повышению культуры речи
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для повышения культуры речи в России.
В ходе мероприятия главе государства был задан вопрос о том, какие меры могут быть приняты для повышения культуры речи в РФ на фоне цифровизации на всех уровнях. Президент отметил, что должен действовать целый комплекс мер.
"Государство старается и немало сделало уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше - имея ввиду те тенденции в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире", - сказал Путин.
Он отметил, что необходимо считаться с теми условиями, в которых сейчас живет общество, в том числе с развитием гаджетов и интернета.
"Ну, а как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания, здесь я полностью согласен. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно", - подчеркнул Путин.