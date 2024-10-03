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Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи - РИА Новости, 03.10.2024
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17:18 03.10.2024 (обновлено: 17:20 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976221330.html
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи - РИА Новости, 03.10.2024
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи
Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:18
2024-10-03T17:20
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для повышения культуры речи в России. В ходе мероприятия главе государства был задан вопрос о том, какие меры могут быть приняты для повышения культуры речи в РФ на фоне цифровизации на всех уровнях. Президент отметил, что должен действовать целый комплекс мер. "Государство старается и немало сделало уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше - имея ввиду те тенденции в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире", - сказал Путин. Он отметил, что необходимо считаться с теми условиями, в которых сейчас живет общество, в том числе с развитием гаджетов и интернета. "Ну, а как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания, здесь я полностью согласен. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, образование, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин предложил подумать о дополнительных мерах для повышения культуры речи

Путин предложил подумать о дополнительных мерах по повышению культуры речи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" предложил подумать о том, какие дополнительные меры нужны для повышения культуры речи в России.
В ходе мероприятия главе государства был задан вопрос о том, какие меры могут быть приняты для повышения культуры речи в РФ на фоне цифровизации на всех уровнях. Президент отметил, что должен действовать целый комплекс мер.
"Государство старается и немало сделало уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше - имея ввиду те тенденции в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире", - сказал Путин.
Он отметил, что необходимо считаться с теми условиями, в которых сейчас живет общество, в том числе с развитием гаджетов и интернета.
"Ну, а как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания, здесь я полностью согласен. Давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно", - подчеркнул Путин.
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