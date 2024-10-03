https://ria.ru/20241003/putin-1976217397.html

Путин напомнил о важности книг

Путин напомнил о важности книг - РИА Новости, 03.10.2024

Путин напомнил о важности книг

Владеть цифровыми навыками и "нажимать кнопочки" сегодня важно, но речевая культура чрезвычайно важна, поэтому о книгах забывать нельзя, заявил президент России РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:05

2024-10-03T17:05

2024-10-03T17:10

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владеть цифровыми навыками и "нажимать кнопочки" сегодня важно, но речевая культура чрезвычайно важна, поэтому о книгах забывать нельзя, заявил президент России Владимир Путин. На встрече Путина с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах обратила внимание на снижение уровня речевой культуры в эпоху цифровизации. В ответ президент отметил, что нужен целый комплекс мероприятий по развитию речевой культуры, поскольку хорошая речь - один из существенных признаков интеллектуального развития человека. "Конечно, пальчиком нажимать кнопочки тоже важно, это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной, надо владеть этими цифровыми методами получения знаний, обмена знаниями, достижения успеха в профессии. Но речевая культура чрезвычайно важна", - сказал Путин. Он призвал вместе подумать, что нужно сделать дополнительно, чтобы книга была в руках у молодого человека, была любовь к книгам, чтобы молодежь пользовалась не только интернетом.

https://ria.ru/20240902/putin-1969908263.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html

россия

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"Речевая культура чрезвычайно важна". Путин о воспитании любви к чтению Путин на встрече с учителями отметил, что "пальчиком кнопочки нажимать важно", но культуру речи и любовь к чтению тоже нужно воспитывать. Президент поручил министру просвещения подумать над тем, что нужно для этого сделать в нынешних условиях. 2024-10-03T17:05 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование