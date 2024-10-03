Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин
Путин о патриотическом воспитании в школах: все должно быть в меру и искренне
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.
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"Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво", — сказал глава государства.
Так он прокомментировал предложение одного из участников встречи распространить проект "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения.
Президент подчеркнул, что в таких вопросах нужно консультироваться с детскими психологами.
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"Нужно понимать, что такое ребенок трех-четырех-пяти лет. <...> У них есть определенный уровень развития. И надо с ними работать, исходя из этого уровня развития. Это все тонкие вещи. Я борьбой всю жизнь занимался, и у нас говорили так: чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать", — пояснил Путин.
По его словам, в этом вопросе все должно быть подчинено интересам ребенка. В то же время нужно аккуратно доводить до малышей связь понятий "страна" и "родина" с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с братом или сестрой, добавил президент.
Он подчеркнул, что закладывать детям базовые вещи и нравственные ценности нужно с самого раннего возраста.
Также Путин отметил важность преподавания истории. Как отметил российский лидер, у него сложилось ощущение, что раньше кто-то специально пытался воспитывать молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи.
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"Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно", — пояснил он.
Путин отметил, что крайне важно ориентировать молодежь в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.
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