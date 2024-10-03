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Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
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16:59 03.10.2024 (обновлено: 18:28 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976215682.html
Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин
Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин
В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:59
2024-10-03T18:28
владимир путин
россия
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.&quot;Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво&quot;, — сказал глава государства.Так он прокомментировал предложение одного из участников встречи распространить проект "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения.Президент подчеркнул, что в таких вопросах нужно консультироваться с детскими психологами.&quot;Нужно понимать, что такое ребенок трех-четырех-пяти лет. &lt;...&gt; У них есть определенный уровень развития. И надо с ними работать, исходя из этого уровня развития. Это все тонкие вещи. Я борьбой всю жизнь занимался, и у нас говорили так: чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать&quot;, — пояснил Путин.По его словам, в этом вопросе все должно быть подчинено интересам ребенка. В то же время нужно аккуратно доводить до малышей связь понятий "страна" и "родина" с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с братом или сестрой, добавил президент.Он подчеркнул, что закладывать детям базовые вещи и нравственные ценности нужно с самого раннего возраста.Также Путин отметил важность преподавания истории. Как отметил российский лидер, у него сложилось ощущение, что раньше кто-то специально пытался воспитывать молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи.&quot;Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно&quot;, — пояснил он.Путин отметил, что крайне важно ориентировать молодежь в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.
https://ria.ru/20241003/putin-1976226637.html
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Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.
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владимир путин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин

Путин о патриотическом воспитании в школах: все должно быть в меру и искренне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.
«

"Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво", — сказал глава государства.

Так он прокомментировал предложение одного из участников встречи распространить проект "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения.
Президент подчеркнул, что в таких вопросах нужно консультироваться с детскими психологами.
«

"Нужно понимать, что такое ребенок трех-четырех-пяти лет. <...> У них есть определенный уровень развития. И надо с ними работать, исходя из этого уровня развития. Это все тонкие вещи. Я борьбой всю жизнь занимался, и у нас говорили так: чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать", — пояснил Путин.

По его словам, в этом вопросе все должно быть подчинено интересам ребенка. В то же время нужно аккуратно доводить до малышей связь понятий "страна" и "родина" с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с братом или сестрой, добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 17:36
Он подчеркнул, что закладывать детям базовые вещи и нравственные ценности нужно с самого раннего возраста.
Также Путин отметил важность преподавания истории. Как отметил российский лидер, у него сложилось ощущение, что раньше кто-то специально пытался воспитывать молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи.
«

"Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно", — пояснил он.

Путин отметил, что крайне важно ориентировать молодежь в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.
Урок - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Ветераны России" предложили включить тему вербовки в классные часы
24 сентября, 14:46
 
Владимир ПутинРоссияОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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