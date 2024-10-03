https://ria.ru/20241003/putin-1976215682.html

Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин

Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024

Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил Путин

В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:59

2024-10-03T16:59

2024-10-03T18:28

владимир путин

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общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования."Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво", — сказал глава государства.Так он прокомментировал предложение одного из участников встречи распространить проект "Разговоры о важном" и на дошкольные учреждения.Президент подчеркнул, что в таких вопросах нужно консультироваться с детскими психологами."Нужно понимать, что такое ребенок трех-четырех-пяти лет. <...> У них есть определенный уровень развития. И надо с ними работать, исходя из этого уровня развития. Это все тонкие вещи. Я борьбой всю жизнь занимался, и у нас говорили так: чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать", — пояснил Путин.По его словам, в этом вопросе все должно быть подчинено интересам ребенка. В то же время нужно аккуратно доводить до малышей связь понятий "страна" и "родина" с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с братом или сестрой, добавил президент.Он подчеркнул, что закладывать детям базовые вещи и нравственные ценности нужно с самого раннего возраста.Также Путин отметил важность преподавания истории. Как отметил российский лидер, у него сложилось ощущение, что раньше кто-то специально пытался воспитывать молодежь в России, не включая в школьную программу важные вещи."Сейчас выстраивается работа. Но раньше в школьных учебниках говорили о чем угодно касаемо времен Второй мировой войны, только почти не упоминали о Сталинградской битве. Это странно, понимаете? Просто невероятно", — пояснил он.Путин отметил, что крайне важно ориентировать молодежь в информационном пространстве и направлять, так как самостоятельно молодому человеку очень трудно сориентироваться.

https://ria.ru/20241003/putin-1976226637.html

https://ria.ru/20240924/verbovka-1974433863.html

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Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года" Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях. 2024-10-03T16:59 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование