https://ria.ru/20241003/putin-1976214295.html

Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя - РИА Новости, 03.10.2024

Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя, а также с прошедшим Днем работника среднего... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:53

2024-10-03T16:53

2024-10-03T16:56

общество

россия

владимир путин

день учителя

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя, а также с прошедшим Днем работника среднего профессионального образования. "Начало октября – время, когда мы традиционно чествуем преподавателей, педагогов, наставников. И наша встреча проходит в преддверии Дня учителя. А накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И, конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Президент отметил, что эти праздники дороги не только работникам образовательной сферы, но и всем тем, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей, то есть, всей стране. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. Путин традиционно каждый год в преддверии праздника встречается с финалистами и лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России". Это самое масштабное состязание профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html

https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html

россия

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Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года" Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях. 2024-10-03T16:53 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, день учителя, социальный навигатор, сн_образование