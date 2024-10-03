https://ria.ru/20241003/putin-1976214295.html
Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя
Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя, а также с прошедшим Днем работника среднего... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:53
2024-10-03T16:53
2024-10-03T16:56
общество
россия
владимир путин
день учителя
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя, а также с прошедшим Днем работника среднего профессионального образования. "Начало октября – время, когда мы традиционно чествуем преподавателей, педагогов, наставников. И наша встреча проходит в преддверии Дня учителя. А накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И, конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Президент отметил, что эти праздники дороги не только работникам образовательной сферы, но и всем тем, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей, то есть, всей стране. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. Путин традиционно каждый год в преддверии праздника встречается с финалистами и лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России". Это самое масштабное состязание профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.
2024-10-03T16:53
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, день учителя, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, День учителя, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя
Путин поздравил педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов и наставников с предстоящим Днем учителя, а также с прошедшим Днем работника среднего профессионального образования.
"Начало октября – время, когда мы традиционно чествуем преподавателей, педагогов, наставников. И наша встреча проходит в преддверии Дня учителя. А накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И, конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент отметил, что эти праздники дороги не только работникам образовательной сферы, но и всем тем, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей, то есть, всей стране.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. Путин традиционно каждый год в преддверии праздника встречается с финалистами и лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России". Это самое масштабное состязание профессионального мастерства среди учителей страны. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.