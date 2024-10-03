https://ria.ru/20241003/putin-1976214205.html
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин
Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:53
2024-10-03T16:53
2024-10-03T17:12
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин."Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тысячи школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... 4 тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.
https://ria.ru/20241003/putin-1976217397.html
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин
Путин: до конца года в России будут построены еще 400 школ
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тысячи школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... 4 тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.