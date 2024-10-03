Рейтинг@Mail.ru
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 03.10.2024 (обновлено: 17:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976214205.html
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин
Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:53
2024-10-03T17:12
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_128:93:2963:1688_1920x0_80_0_0_6b9fe5b53cf32f13513984b7e81b0b21.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин."Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тысячи школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... 4 тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.
https://ria.ru/20241003/putin-1976217397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
До конца года в России будут построены еще 400 школ, сообщил Путин

Путин: до конца года в России будут построены еще 400 школ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 400 школ будут построены в России до конца года, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тысячи школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... 4 тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.
Речевая культура чрезвычайно важна. Путин о воспитании любви к чтению - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Путин напомнил о важности книг
Вчера, 17:05
 
РоссияВладимир ПутинОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала