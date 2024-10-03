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Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса - РИА Новости, 03.10.2024
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16:43 03.10.2024 (обновлено: 16:56 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса - РИА Новости, 03.10.2024
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:43
2024-10-03T16:56
общество
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного процесса."Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
https://ria.ru/20241003/putin-1976214295.html
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общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса

Путин поручил продумать механизм взаимодействия учителей с другими специалистами

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного процесса.
"Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Путин общается с финалистами конкурса Учитель года - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя
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