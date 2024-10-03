https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html

Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса

Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса - РИА Новости, 03.10.2024

Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:43

2024-10-03T16:43

2024-10-03T16:56

общество

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного процесса."Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20241003/putin-1976214295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование