https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса - РИА Новости, 03.10.2024
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:43
2024-10-03T16:43
2024-10-03T16:56
общество
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного процесса."Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
https://ria.ru/20241003/putin-1976214295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин дал правительству поручение в сфере образовательного процесса
Путин поручил продумать механизм взаимодействия учителей с другими специалистами
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами в других сферах для улучшения образовательного процесса.
"Знаю, что со стороны учителей в этом плане есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Действительно, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".