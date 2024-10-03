https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов
Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:42
2024-10-03T16:42
2024-10-03T17:50
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу."Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства поблагодарил педагогов за их позицию.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов
Путин выразил благодарность педагогам из новых и приграничных регионов России