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Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов - РИА Новости, 03.10.2024
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16:42 03.10.2024 (обновлено: 17:50 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов - РИА Новости, 03.10.2024
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов
Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:42
2024-10-03T17:50
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу."Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства поблагодарил педагогов за их позицию.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211708.html
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов

Путин выразил благодарность педагогам из новых и приграничных регионов России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу.
"Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства поблагодарил педагогов за их позицию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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РоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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