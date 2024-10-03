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Путин призвал распространять методики лучших учителей - РИА Новости, 03.10.2024
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16:41 03.10.2024 (обновлено: 16:58 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976211201.html
Путин призвал распространять методики лучших учителей
Путин призвал распространять методики лучших учителей - РИА Новости, 03.10.2024
Путин призвал распространять методики лучших учителей
Президент России Владимир Путин считает, что новаторские методики лучших учителей России должны получать распространение в педагогическом сообществе страны. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:41
2024-10-03T16:58
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что новаторские методики лучших учителей России должны получать распространение в педагогическом сообществе страны."Ваши идеи, наработки, стиль преподавания ценят коллеги - это самое главное. Это очень важно и для вас, и для тех людей, с которыми вы работаете, - для молодых людей, для подростков. Такие сильные новаторские методики как ваши, конечно, должны получать широкое распространение в педагогическом сообществе (страны)", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства подчеркнул, что образование - это всегда сотворчество учителя и ученика.
https://ria.ru/20241003/putin-1976210991.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал распространять методики лучших учителей

Путин: новаторские методики лучших учителей должны распространяться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что новаторские методики лучших учителей России должны получать распространение в педагогическом сообществе страны.
"Ваши идеи, наработки, стиль преподавания ценят коллеги - это самое главное. Это очень важно и для вас, и для тех людей, с которыми вы работаете, - для молодых людей, для подростков. Такие сильные новаторские методики как ваши, конечно, должны получать широкое распространение в педагогическом сообществе (страны)", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства подчеркнул, что образование - это всегда сотворчество учителя и ученика.
Путин общается с финалистами конкурса Учитель года - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин
Вчера, 16:39
 
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