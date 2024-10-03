https://ria.ru/20241003/putin-1976211201.html

Путин призвал распространять методики лучших учителей

Путин призвал распространять методики лучших учителей - РИА Новости, 03.10.2024

Путин призвал распространять методики лучших учителей

Президент России Владимир Путин считает, что новаторские методики лучших учителей России должны получать распространение в педагогическом сообществе страны. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:58

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что новаторские методики лучших учителей России должны получать распространение в педагогическом сообществе страны."Ваши идеи, наработки, стиль преподавания ценят коллеги - это самое главное. Это очень важно и для вас, и для тех людей, с которыми вы работаете, - для молодых людей, для подростков. Такие сильные новаторские методики как ваши, конечно, должны получать широкое распространение в педагогическом сообществе (страны)", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".Глава государства подчеркнул, что образование - это всегда сотворчество учителя и ученика.

https://ria.ru/20241003/putin-1976210991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование