https://ria.ru/20241003/putin-1976210991.html
Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин
Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024
Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин
Образовательное пространство в России должно быть единым, отвечать целям развития стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:55
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Образовательное пространство в России должно быть единым, отвечать целям развития стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года"."Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства и наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям динамики 21 века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом",- сказал Путин.Он отметил, что это нужно для того, чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют общество.
https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.
2024-10-03T16:39
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин
Путин: образовательное пространство в РФ должно отвечать целям развития страны