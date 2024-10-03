https://ria.ru/20241003/putin-1976210991.html

Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин

Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2024

Образовательное пространство в России должно быть единым, заявил Путин

Образовательное пространство в России должно быть единым, отвечать целям развития стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:55

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Образовательное пространство в России должно быть единым, отвечать целям развития стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года"."Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства и наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям динамики 21 века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом",- сказал Путин.Он отметил, что это нужно для того, чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют общество.

https://ria.ru/20241003/putin-1976211424.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года" Путин общается с финалистами конкурса "Учитель года". Президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях. 2024-10-03T16:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование