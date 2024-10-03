https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html

В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине

В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине - РИА Новости, 03.10.2024

В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине

Сдержанная и осторожная тактика президента Владимира Путина позволила России добиться успехов на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:01

2024-10-03T15:01

2024-10-03T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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владимир путин

сергей шойгу

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сдержанная и осторожная тактика президента Владимира Путина позволила России добиться успехов на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Я думаю, Путин всегда был склонен к осторожности и сдержанности, и сейчас это сработало очень хорошо на Украине", — отметил он.По словам полковника, ВСУ, несмотря на все военные поставки с Запада, не смогли остановить продвижение России ни на одном из направлений."Украина умирает. Украина истекает кровью", — резюмировал отставной военный.Ранее в конце мая российский лидер, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины