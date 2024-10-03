Рейтинг@Mail.ru
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 03.10.2024 (обновлено: 17:49 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине - РИА Новости, 03.10.2024
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине
Сдержанная и осторожная тактика президента Владимира Путина позволила России добиться успехов на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:01
2024-10-03T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
сергей шойгу
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сдержанная и осторожная тактика президента Владимира Путина позволила России добиться успехов на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Я думаю, Путин всегда был склонен к осторожности и сдержанности, и сейчас это сработало очень хорошо на Украине", — отметил он.По словам полковника, ВСУ, несмотря на все военные поставки с Запада, не смогли остановить продвижение России ни на одном из направлений."Украина умирает. Украина истекает кровью", — резюмировал отставной военный.Ранее в конце мая российский лидер, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8b87c16320413d2187ad9582da96e6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США неожиданно высказались о тактике Путина на Украине

Макгрегор: сдержанная тактика Путина сработала очень хорошо на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сдержанная и осторожная тактика президента Владимира Путина позволила России добиться успехов на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Я думаю, Путин всегда был склонен к осторожности и сдержанности, и сейчас это сработало очень хорошо на Украине", — отметил он.
Немецкий танк Leopard, подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, на территории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США
Вчера, 12:18
По словам полковника, ВСУ, несмотря на все военные поставки с Запада, не смогли остановить продвижение России ни на одном из направлений.
"Украина умирает. Украина истекает кровью", — резюмировал отставной военный.
Ранее в конце мая российский лидер, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСергей ШойгуМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала