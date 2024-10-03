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В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства - РИА Новости, 03.10.2024
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11:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/peterburg-1976111151.html
В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства
В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства - РИА Новости, 03.10.2024
В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства
Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:32
2024-10-03T11:32
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что из аптеки в доме №55 на Комендантском проспекте выбежала женщина с ножом. На месте происшествия полицейские обнаружили в аптеке 24-летнеюю женщину-фармацевта с ножевыми ранениями, ее направили в больницу. "Было установлено, что 2 октября в 21.30 в помещение аптеки вошла неизвестная женщина, которая предприняла попытку хищения лекарственных препаратов. Пытавшаяся помешать этому фармацевт получила удар ножом в лицо. После чего незнакомка скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении. Полиция ищет нападавшую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

МВД: в Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что из аптеки в доме №55 на Комендантском проспекте выбежала женщина с ножом. На месте происшествия полицейские обнаружили в аптеке 24-летнеюю женщину-фармацевта с ножевыми ранениями, ее направили в больницу.
"Было установлено, что 2 октября в 21.30 в помещение аптеки вошла неизвестная женщина, которая предприняла попытку хищения лекарственных препаратов. Пытавшаяся помешать этому фармацевт получила удар ножом в лицо. После чего незнакомка скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении.
Полиция ищет нападавшую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПриморский районСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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