https://ria.ru/20241003/peterburg-1976111151.html

В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства - РИА Новости, 03.10.2024

В Петербурге женщина ударила фармацевта ножом при попытке украсть лекарства

Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:32

2024-10-03T11:32

2024-10-03T11:32

происшествия

санкт-петербург

россия

приморский район

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая ударила ножом в лицо фармацевта, когда пыталась украсть лекарства из аптеки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что из аптеки в доме №55 на Комендантском проспекте выбежала женщина с ножом. На месте происшествия полицейские обнаружили в аптеке 24-летнеюю женщину-фармацевта с ножевыми ранениями, ее направили в больницу. "Было установлено, что 2 октября в 21.30 в помещение аптеки вошла неизвестная женщина, которая предприняла попытку хищения лекарственных препаратов. Пытавшаяся помешать этому фармацевт получила удар ножом в лицо. После чего незнакомка скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении. Полиция ищет нападавшую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом