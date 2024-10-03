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Пожароопасный сезон выдался сложным, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2024
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16:02 03.10.2024 (обновлено: 16:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/patrushev-1976199054.html
Пожароопасный сезон выдался сложным, заявил Патрушев
Пожароопасный сезон выдался сложным, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2024
Пожароопасный сезон выдался сложным, заявил Патрушев
Проходящий пожароопасный сезон в России выдался сложным, 2024 год стал самым тёплым за последние 30 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:02
2024-10-03T16:10
россия
алтайский край
первомайский район
дмитрий патрушев
виктор томенко
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проходящий пожароопасный сезон в России выдался сложным, 2024 год стал самым тёплым за последние 30 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Пресс-служба вице-премьера сообщила, что Патрушев в ходе рабочей поездки в Алтайский край вместе с главой региона Виктором Томенко посетил лесопожарную станцию в селе Бобровка Первомайского района. "Этот год считается самым тёплым за последние 30 лет. Пожароопасный сезон выдался сложным, температурные режимы местами доходили до аномальных. Хочу, во-первых, поблагодарить работников лесопожарной станции за ответственное отношение к делу. Во-вторых, отмечу, что правительство за последние несколько лет направило в регионы больше 21 миллиарда на закупку лесопожарной техники", – сказал Патрушев. Он отметил, что Алтайский край располагает богатыми лесными ресурсами и для их сохранения в регионе ведётся большая работа, направленная на предупреждение пожаров. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что 12 регионов превысили показатель горимости в этом году, 90% площадей лесных пожаров пришлось на Якутию, Амурскую область, Бурятию, Хабаровский и Забайкальский края. Глава ведомства отметил, что 2024 год стал аномально жарким, даже в Заполярье.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html
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россия, алтайский край, первомайский район , дмитрий патрушев, виктор томенко, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, происшествия
Россия, Алтайский край, Первомайский район , Дмитрий Патрушев, Виктор Томенко, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России, Происшествия
Пожароопасный сезон выдался сложным, заявил Патрушев

Вице-премьер Патрушев: 2024 год стал самым тёплым за последние 30 лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проходящий пожароопасный сезон в России выдался сложным, 2024 год стал самым тёплым за последние 30 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Пресс-служба вице-премьера сообщила, что Патрушев в ходе рабочей поездки в Алтайский край вместе с главой региона Виктором Томенко посетил лесопожарную станцию в селе Бобровка Первомайского района.
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"Этот год считается самым тёплым за последние 30 лет. Пожароопасный сезон выдался сложным, температурные режимы местами доходили до аномальных. Хочу, во-первых, поблагодарить работников лесопожарной станции за ответственное отношение к делу. Во-вторых, отмечу, что правительство за последние несколько лет направило в регионы больше 21 миллиарда на закупку лесопожарной техники", – сказал Патрушев.
Он отметил, что Алтайский край располагает богатыми лесными ресурсами и для их сохранения в регионе ведётся большая работа, направленная на предупреждение пожаров.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что 12 регионов превысили показатель горимости в этом году, 90% площадей лесных пожаров пришлось на Якутию, Амурскую область, Бурятию, Хабаровский и Забайкальский края. Глава ведомства отметил, что 2024 год стал аномально жарким, даже в Заполярье.
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РоссияАлтайский крайПервомайский районДмитрий ПатрушевВиктор ТоменкоИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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